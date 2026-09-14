Дроны помогают обследовать энергетические объекты Караганды

В Караганде для обследования энергетических объектов применяют беспилотные летательные аппараты. Современная технология позволяет специалистам оперативно осматривать участки, доступ к которым затруднён, и своевременно выявлять возможные нарушения.

Беспилотники используются Территориальным департаментом Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан по Карагандинской области во время обследования объектов энергетической инфраструктуры города.

С помощью дронов специалисты проводят визуальный осмотр воздушных линий электропередачи, зданий и сооружений, дымовых труб и других труднодоступных участков. Аэрофото- и видеосъёмка позволяет получить детальную информацию о состоянии объектов без необходимости проведения сложных и продолжительных работ на высоте.

Полученные материалы помогают выявлять повреждения и потенциальные риски, а также фиксировать результаты обследований для последующего анализа.

Применение беспилотных технологий повышает оперативность и эффективность государственного энергетического контроля и позволяет более тщательно следить за состоянием энергетической инфраструктуры Караганды, обеспечивая её надёжную и безопасную работу.

По информации Территориального департамента Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК по Карагандинской области