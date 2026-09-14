Какие новые социальные объекты строят в Карагандинской области

В Карагандинской области продолжают развивать социальную инфраструктуру. В Караганде возводят школу и Центр развития творчества, в Приозёрске — детский сад на 320 мест, а в областном онкологическом диспансере завершается строительство нового операционно-реанимационного блока.

Об этом рассказал на брифинге в Региональной службе коммуникаций заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Абылай Смагулов.

В Караганде, в районе Большой Михайловки, строят новую школу на 300 мест. Её возводят взамен аварийного здания школы №44.

В Майкудуке появится Центр развития творчества, где дети смогут заниматься дополнительным образованием и творчеством. В Приозёрске началось строительство детского сада на 320 мест.

Ещё один крупный проект — операционно-реанимационный блок областного онкологического диспансера в Караганде. Его планируют завершить в этом году. Новый блок позволит расширить площади поликлиники и отделения химиотерапии, увеличить количество высокотехнологичных операций и улучшить условия лечения пациентов.

В Балхаше продолжается строительство пожарного депо — его ввод намечен на 2027 год.

— Особое внимание уделяется качеству строительства и соблюдению установленных сроков. По каждому объекту проводится мониторинг выполнения работ. В случае выявления отставаний принимаются меры в соответствии с законодательством и условиями заключённых договоров, — отметил Абылай Смагулов.

В области активно продолжается и жилищное строительство. На 2026 год запланировано ввести 600 тыс. кв. м жилья, причём более 80% объёма обеспечат частные инвестиции.