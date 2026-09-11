Министр сельского хозяйства ознакомился с ходом уборки урожая в Карагандинской области

В Карагандинской области из-за жаркого лета в этом сезоне уборку урожая начали раньше обычного. Сейчас работы продолжаются, осталось порядка 30%. В рамках диверсификации отрасли в четыре раза увеличены площади масличных культур и доведены до 114 тыс. га. Кроме того, в области больше 13 тыс. га картофельных и овощных полей.

В ходе рабочей поездки министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров вместе с акимом области Ермаганбетом Булекпаевым посетил ряд хозяйств Нуринского района и встретился с сельхозтоваропроизводителями.

В уборочной кампании задействовано 1966 зерноуборочных комбайнов, 609 свальных жаток, 78 картофелеуборочных комбайнов и 64 картофелекопателя.

Для осенних полевых работ выделено удешевлённое дизельное топливо. Государственная поддержка оказана по программам «Кен дала» и «Кен дала – 2», а также на обновление сельхозтехники и компенсацию расходов по покупке семян, минеральных удобрений и др.

В области есть база для хранения урожая: 8 хлебоприёмников и 704 зернохранилища, 143 картофеле- и овощехранилищ.

На особом внимании и заготовка кормов для животных на предстоящую зиму. Для этого обеспечивают запасы сенажа и многолетних трав.

Министр ознакомился с деятельностью КХ «Асхат». Предприятие занимается растениеводством, с каждым годом наращивая орошаемые земли. Также планируется перейти к животноводству – разработан проект молочно-товарной фермы на 1500 голов. Кроме того, в следующем году хозяйство намерено начать выращивать масличные культуры – 2 тыс. га отведут под подсолнуховые поля.

Айдарбек Сапаров также приехал в крупное зерновое элитно-семеноводческое хозяйство «Шахтёрское». Здесь активно развивается растениеводство: в этом году вырастили пшеницу, ячмень, горох, сою, картофель, кукурузу и масличные культуры – лен, рапс и подсолнечник.

Предприятие увеличивает орошаемое земледелие. Поливные площади расширены почти на 2 тыс. га.

Одновременно укрепляется инфраструктура хранения. В этом году введено новое современное картофелехранилище на 15 тыс. тонн. Строится ещё один объект почти такой же вместимости.

На встрече с сельхозтоваропроизводителями обсуждались вопросы господдержки и развития орошаемого земледелия.

Руководитель ТОО «Шахтёрское» Георгий Прокоп поблагодарил за поддержку аграриев.

– Сегодня много хороших программ, чтобы развивать сельское хозяйство. Проблем никаких, все своевременно и доступно. Техника в лизинг под 5%. Я агитирую коллег, надо брать! Мы воспользовались финансированием по «Кен Дала – 2», сэкономив собственные средства, которые направили на строительство. Планируем увеличивать выращивание картофеля и сажать ранний урожай для продажи на внутреннем рынке. Есть возможности идти вперёд – надо этим пользоваться и, засучив рукава, работать! – сказал Герой труда Казахстана.

В селе Кобетей министр посмотрел строящееся зернохранилище ТОО «Черниговка». Айдарбек Сапаров также побывал на молочно-товарной ферме «Рамадан», где ему представили проект расширения молочного производства.

На действующей ферме сейчас 1100 дойных коров голштино-фризской породы, которые в сутки дают 33 тонны молока. В дальнейших планах увеличить стадо до 1500 коров, а производство – до 40 тонн в сутки.

– Мы видим, что в области по молочной отрасли хорошие перспективы. Для развития этого направления есть программа льготного кредитования, и предприятия этим пользуются. Такие проекты важны. Думаю, в ближайшее время их количество будет расти. И таким образом мы достигнем целей по импортозамещению и обеспечению молочных заводов сырьём собственного производства, – отметил заместитель директора департамента животноводства МСХ РК Кайрат Кошенов.