В Карагандинской области запущена первая очередь крупнейшей молочно-товарной фермы

В Осакаровском районе Карагандинской области компания «Евразия Инвест LTD» реализует крупный проект по развитию молочной отрасли. Инвестиции составляют более 30 млрд теңге. В Родниковском сельском округе уже запустили первую очередь новой молочно-товарной фермы, которая при выходе на полную мощность будет производить свыше 70 тысяч тонн продукции в год.

С ходом реализации проекта ознакомились министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров и аким области Ермаганбет Булекпаев.

– Мы развиваем агропромышленный кластер – от переработки кобыльего молока до многоотраслевого холдинга полного цикла. Наш ключевой объект – молочно-товарная ферма. Первая очередь на 1200 голов дойного стада уже запущена. Сейчас идёт строительство второй очереди – в 2027 году она будет введена ещё на 2400 голов, а в 2028-м начнётся возведение третьей очереди – также на 2400 голов. В результате дойное стадо достигнет 6000 голов, а общее поголовье с учётом молодняка превысит 15 000 голов, – рассказал Иван Георгиади, учредитель ТОО «Евразия Инвест LTD».

Коровы голштино-фризской породы содержатся по современным стандартам: просторные стойла, свободный доступ к корму и воде.

А за молодняком предусмотрен ежедневный ветеринарный контроль.

Агропромышленный комплекс обеспечит отечественным сырьём молочные заводы.

Общая площадь земель компании – 56 тыс. га, из которых 10 тыс. орошаемые.

На ферме создают собственную кормовую базу.

Для хранения зерна и масличных культур введён в эксплуатацию элеватор мощностью 35 тыс. тонн с последующим расширением до 50 тыс. тонн. Все процессы автоматизированы, а для сертификации сырья проводится лабораторный контроль качества.

Кроме того, построено современное овощехранилище ёмкостью 17 тыс. тонн. Строятся ещё три овощехранилища, что позволит увеличить мощности хранения на 35 тыс. тонн.