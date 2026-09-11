В прошлом году Мейрбек Ибрашев вместе с семьёй переехал из Тараза в город Сарань Карагандинской области. Решение начать новый этап жизни в другом регионе он принял благодаря участию в программе добровольного переселения.

Сегодня Мейрбек успешно адаптировался на новом месте. По его словам, важную роль в переезде сыграла поддержка специалистов Карьерного центра.

— С помощью Карьерного центра я переехал в Сарань из Тараза. С самого начала сотрудники центра помогали по всем вопросам, связанным с переездом. Практически сразу меня трудоустроили в больницу Сарани. Все социальные вопросы также были решены — мне предоставили жильё и работу, — рассказывает Мейрбек Ибрашев.

На новом месте он продолжил трудиться в сфере здравоохранения. В его обязанности входит контроль деятельности медицинских работников.

Для Мейрбека переезд стал не просто сменой места жительства, а возможностью профессионально реализоваться и построить новую жизнь. Он считает, что подобные программы особенно важны для молодых специалистов, которые готовы развиваться и не боятся перемен.

— Я советую молодёжи не бояться и не переживать по поводу переезда из южных регионов в северные и центральные области. Здесь есть возможности для работы, профессионального роста и достойной жизни. Главное — иметь желание двигаться вперёд, — отмечает Мейрбек.

Программа добровольного переселения в Казахстане направлена на поддержку граждан, переезжающих из трудоизбыточных областей в регионы, испытывающие потребность в трудовых ресурсах. Участникам оказывается содействие в вопросах трудоустройства, предоставления жилья, получения мер государственной поддержки и адаптации на новом месте.