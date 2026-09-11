В Карагандинской области ликвидировано восемь природных пожаров

В Карагандинской области за сутки ликвидировали восемь природных возгораний на территории Каркаралинского, Бухар-Жырауского, Нуринского, Осакаровского районов и города Караганды. По предварительным подсчётам, их общая площадь составила 200 га.

Как сообщает ДЧС региона, в настоящее время продолжается ликвидация ещё пяти природных пожаров в Шетском, Бухар-Жырауском и Каркаралинском районах, где горят сухая трава и кустарники. Задействованы силы и средства МЧС, местных исполнительных органов и лесных хозяйств – более 400 человек и 100 единиц техники. Отмечается, что тушение осложняется труднодоступным горно-степным рельефом, жаркой погодой и сильным порывистым ветром.

В круглосуточном режиме работает оперативный штаб, который координирует силы и средства. Ведётся постоянный мониторинг пожарной обстановки.