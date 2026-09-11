Сегодня, 11 сентября, «Индустриальная Караганда» отмечает 95-летие.

Практически через месяц, 4 октября, 95 лет исполнится газете Ortalyq Qazaqstan. Почти век они рассказывают о регионе, достижениях и проблемах, а главное — о людях, которые создавали историю края.

Из фондов Карагандинской библиотеки имени Н. В. Гоголя

Первый номер газеты вышел 11 сентября 1931 года под названием «Большевистская кочегарка». Тираж — пять тысяч экземпляров, периодичность — два раза в неделю. Собственной редакции тогда не было: первые номера готовили в железнодорожном вагоне, стоявшем в тупике возле эстакады первой шахты. Первым редактором стал Николай Николаев.

В 1932–1935 годах газета называлась «Карагандинская коммуна». На её страницах рассказывали о трудовых достижениях шахтёров, передовиках производства, жизни угольного края. Благодаря публикациям становились известными имена людей, впоследствии вошедших в историю региона, — Тусупа Кузембаева, Калыка Байтуганова, Аппаза Топаева.

Из архива газеты «Индустриальная Караганда»

После образования Карагандинской области в 1936 году издание получило новое название — «Социалистическая Караганда». В годы Великой Отечественной войны редакция работала в особом ритме: помимо газеты, выпускала ежедневные листовки «Последние известия» с материалами Совинформбюро.

Первого мая 1963 года издание стало «Индустриальной Карагандой».

За десятилетия «Индустриалка» стала свидетелем и летописцем больших перемен. Газета продолжает меняться вместе со своим читателем.

— Сегодня «Индустриалка» не просто печатное издание, а своеобразный интерактивный конгломерат, который включает собственно газету, интернет-сайт, входящий в двадцатку лучших ресурсов республики, и социальные сети. Главная задача — донести информацию до потребителя, — рассказывает главный редактор газеты Станислав Песнев. — Мы только рады, что «Индустриальную Караганду» читают не только у нас в стране, но и далеко за её пределами. Глава государства Касым-Жомарт Токаев отмечал, что говорить о безвозвратном закате классических СМИ преждевременно, так как они успешно эволюционируют, сохраняют свою важную роль и не утратят значения в цифровую эпоху.

В 1981 году, к 50-летию, «Индустриальная Караганда» была удостоена ордена Трудового Красного Знамени — высокой государственной награды, ставшей признанием её роли в общественной и информационной жизни региона.

Ещё одна юбилейная дата — впереди: 4 октября 95 лет отметит газета Ortalyq Qazaqstan. Её первый номер также вышел в 1931 году, тогда издание называлось «Караганды пролетариаты». Первым редактором был Хамит Садыков. В 1938 году газета получила название «Советтік Караганды», а с 1 мая 1963 года носит нынешнее имя — Ortalyq Qazaqstan.

Как и «Индустриальная Караганда», она прошла вместе с регионом через основные этапы его истории. На её страницах находили отражение общественная жизнь, развитие промышленности и культуры, достижения земляков. Газета стала важной площадкой для известных писателей и поэтов, внесла свой вклад в сохранение и развитие казахского языка, национальных и литературных традиций.

На протяжении 95 лет обе газеты не просто фиксировали события — помогали сохранять память о людях и времени. К юбилею «Индустриальной Караганды» выйдет праздничный номер и специальный сборник. А затем оба издания планируют отметить свои юбилеи вместе — провести конференцию и форум журналистов.