В Турции отметили 125-летие Манарбека Ержанова

В Анкаре состоялся культурный вечер, посвящённый 125-летию представителя традиционного песенного искусства Манарбека Ержанова. Он стал площадкой для знакомства турецкой и международной аудитории с богатым музыкальным наследием и творчеством выдающегося казахского певца.

Вечер прошёл в штаб-квартире международной организации ТЮРКСОЙ. В его открытии приняли участие генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Турции, постоянный представитель Казахстана при Организации тюркских государств Еркебулан Сапиев, руководитель Управления культуры, архивов и документации Карагандинской области Ғалымжан Өтелбайұлы, заслуженный государственный деятель Казахстана профессор Дуйсен Касеинов.

Своё стихотворение, посвящённое Манарбеку Ержанову, прочитал заслуженный государственный деятель поэт и писатель Серик Аксункарулы.

Главным событием вечера стала концертная программа фольклорного ансамбля «Арка Сазы». Песни и кюи Сарыарки прозвучали в самом сердце Анатолии, подарив зрителям атмосферу казахской степи и познакомив их с самобытной традицией национального музыкального искусства.

Особое место в программе заняло вручение медалей ТЮРКСОЙ. Награды получили граждане, внёсшие вклад в развитие казахской культуры и укрепление духовных связей между тюркскими народами.

Манарбек Ержанов родился 8 марта 1901 года в местности Карабулак. С юных лет он увлекался музыкой, посещал состязания акынов, запоминал их песни и мелодии.

С 1928 года Манарбек Ержанов выступал на сцене Казахского театра драмы, а позднее стал одним из основоположников музыкального театра в Алма-Ате. С 1953 года и до конца жизни он был солистом Казахской государственной филармонии имени Джамбула.

Манарбек Ержанов создал более 150 произведений, многие из которых — «Аққу», «Жетісу», «Бақыт жыры», «Амангелді», «Паровоз» и другие — вошли в золотой фонд казахской музыки.

За вклад в развитие национального искусства Манарбеку Ержанову было присвоено звание народного артиста Казахской ССР. Он был награждён орденами Красной Звезды и «Знак Почёта».