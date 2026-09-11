Жителям Актогайского района Карагандинской области консультации узких специалистов станут доступнее. Для этого в районе развивают телемедицину — жители смогут получать медицинскую помощь дистанционно, не выезжая в областной центр.

Работу медицинских организаций района и доступность помощи на селе во время рабочей поездки проверил вице-министр здравоохранения РК Манас Рамазанов.

Вице-министр посетил медицинский пункт села Ушарал и Актогайскую районную больницу. Он ознакомился с тем, как организована медицинская помощь и в каких условиях оказывается жителям.

Одним из главных вопросов стало развитие телемедицины. В районной больнице Манасу Рамазанову показали, как проходит дистанционная консультация специалиста. Такой формат позволяет врачам на местах получать экспертную помощь коллег из других медицинских организаций без необходимости направлять пациента в областной центр.

— Для жителя села важно, чтобы необходимая медицинская помощь была доступна максимально близко к месту проживания. Современные технологии, в том числе телемедицина, позволяют приблизить консультации специалистов к пациенту и расширить возможности районной медицины, — отметил Манас Рамазанов.

Во время поездки вице-министр также встретился с жителями Актогайского района.

Они рассказали о проблемах и озвучили предложения, связанные с медобслуживанием. Кроме того, Манас Рамазанов провёл личный приём граждан.

По обращениям жителей специалисты дали разъяснения. Вопросы, которые требуют дополнительного рассмотрения, взяты на контроль.

По информации Министерства здравоохранения РК