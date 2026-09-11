Земля, грация и космос: в Караганде открылась выставка художественной фотографии

Степь и горы, ночной старт ракеты и стремительный бег скакунов — три разных образа Казахстана объединились в одной экспозиции. В областном музее изобразительного искусства открылась выставка фотоклуба «Караганда» «Стихии Казахстана: Земля, Грация и Космос».

В экспозиции представлены работы Тахира Мухтарова, Лии Макари и Михаила Максимова.

— Персональная выставка — важная веха в развитии фотоклуба. Когда мы проводили выставку «Один день из жизни города», там было более 500 фотографий примерно 20 авторов. А персональная выставка — это прежде всего авторский взгляд. Здесь собраны фотографии, которые создавались не один день и даже не один год. Это огромный труд каждого фотографа, — сказал руководитель фотоклуба «Караганда» Тимур Кудеринов.

Главным направлением творчества Тахира Мухтарова стала природа.

В его серии — степи, горы и пейзажи, которые фотограф собирал на протяжении почти 15 лет.

Интерес к фотографии появился у него ещё в школе, а примерно два десятилетия назад особое место в творчестве заняли горы.

— Хотя мне интересны разные жанры, но именно природа является главным направлением. Горы не только красивы, они способны испытывать человека, закалять его. Я снимаю в любое время года, но особенно люблю осень. Золотые краски, прохлада, возможность долго идти по горам и наблюдать окружающий мир делают этот сезон особенным, — говорит Тахир Мухтаров.

Фотографии Михаила Максимова переносят зрителя от природных ландшафтов к Байконуру.

В 2006 году фотограф побывал на космодроме, где снимал ракетный цех, стартовую площадку и ночной запуск ракеты. Последний кадр он называет своей любимой фотографией из этой серии.

— Увидеть такой запуск удаётся далеко не каждому, а специально попасть на ночной старт было особенно сложно. Чаще всего я снимаю то, что вижу, поэтому среди моих работ много пейзажей и архитектуры. Материала много — хватило бы ещё на две-три персональные выставки, — отмечает Михаил Максимов.

Серия Лии Макари «Грация» посвящена лошадям — одному из любимых объектов фотографа, которая много лет работает в жанре анималистики. На её снимках скакуны бегут, играют в песке или на мгновение замирают в движении, раскрывая красоту, силу и любовь к свободе.

Её серия фотографий стала важной частью общего художественного рассказа о Казахстане.

Выставка «Стихии Казахстана: Земля, Грация и Космос» продлится до 14 сентября.

Фото Александра Марченко