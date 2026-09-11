В Бухар-Жырауском районе готовят коммунальную инфраструктуру к отопительному сезону

В Бухар-Жырауском районе завершается подготовка к отопительному сезону. Основная задача — обеспечить надёжное теплоснабжение жилых домов и социальных объектов и не допустить перебоев зимой.

В районе будут работать центральная и семь модульных котельных, а также автономные системы отопления. Централизованным теплом обеспечено 94 многоквартирных дома в посёлках Ботакара, имени Г. Мустафина, Кушокы, сёлах Доскей и Уштобе. Все дома уже обследованы комиссиями, завершается оформление актов готовности.

В Ботакаре обновили оборудование двух котельных, обеспечили резервное электроснабжение модульной котельной и проложили тепловые сети к зданиям отдела обороны и полиции. Новый котёл установлен и в Доскее. В посёлке имени Г. Мустафина заменили участок тепловой сети и установили резервный котёл. Все котельные, которые отапливают жилой сектор, обеспечены резервными генераторами.

В центральной котельной Кушокы отремонтировали основное оборудование, системы золоудаления и углеподачи, насосы, кровлю и электроснабжение.

В посёлке также строится новая блочно-модульная котельная мощностью 20 МВт. Основное оборудование уже установлено, сейчас специалисты монтируют электрические сети и автоматику.

Подготовка идёт и по линии топливных запасов. Договор на поставку угля для централизованных котельных заключён, завоз продолжается. Для объектов культуры топливо уже поставлено в полном объёме, поставки для школ и учреждений здравоохранения завершаются.

К зиме готовят и социальные объекты. В Кировской школе села Кызылжар заменили два котла. В домах культуры сёл Ростовка и Центральное устанавливают новые блочно-модульные котельные. Во всех котельных проведены необходимые профилактические работы — ревизия оборудования, промывка и опрессовка систем отопления, очистка котлов и дымоходов.

Отдельное направление — надёжность электроснабжения. В районе ремонтируют линии электропередачи и трансформаторные подстанции. В Кушокы также завершается строительство линии электропередачи от подстанции «Тузды» к селу Майозек.

Основные работы идут по графику, а особое внимание уделяется резервному оборудованию, топливу и устойчивому электроснабжению.

По информации акимата Бухар-Жырауского района