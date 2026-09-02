В Карагандинской области школьникам и студентам дадут 1 млн тенге за лучшую бизнес-идею

Школьники и студенты колледжей Карагандинской области могут побороться за 1 млн тенге. В регионе стартовал второй конкурс бизнес-идей, инициированный Региональным советом Палаты предпринимателей. Заявки принимают до 22 сентября.

Участниками могут стать молодые люди до 18 лет. Требуется представить идею в одном из четырёх направлений: агропромышленный комплекс и переработка, IT и искусственный интеллект, робототехника, экология и обрабатывающая промышленность.

Сначала эксперты отберут 20 лучших проектов. Финалисты лично защитят свои идеи перед конкурсной комиссией.

Победителей будет четверо — по одному в каждом направлении. Каждый получит 1 млн тенге. Общий призовой фонд конкурса составляет 4 млн тенге.

Заявку и описание проекта нужно отправить на zh.bektursunova@gmail.com. Итоги объявят 29 октября на Дне предпринимателей.

Положение и подробная информация о конкурсе доступны в Telegram-канале Палаты предпринимателей Карагандинской области: https://t.me/business_karaganda.

Контактный номер: 8 701 925 05 77.