В Каркаралинском районе спасатели тушат природный пожар

В Каркаралинском районе, вблизи села Бесоба, загорелась сухая трава. Спасатели совместно с представителями местных исполнительных органов ликвидируют природный пожар. К месту происшествия дополнительно направлены силы и средства МЧС. Угрозы населённым пунктам нет.

Как сообщает ДЧС региона, создан оперативный штаб, координирующий действия задействованных сил и средств.

Для проведения аэровизуального обследования, мониторинга обстановки и тушения отдельных очагов к месту происшествия направлен вертолёт «Казавиаспас» с водосливным устройством. В настоящее время с авиаборта выполнено два сброса воды.

В ведомстве отмечают, что тушение возгорания осложняется сильными порывами ветра и горным рельефом местности.