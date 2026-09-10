В Караганде запах гари: спасатели ликвидируют возгорание сухой травы

В Карагандинской области из-за жаркой и сухой погоды риски природных пожаров не снижаются. В Караганде произошло возгорание сухой травы, из-за которого по городу распространился запах гари. На месте работают спасатели, задействованы также силы и средства местных исполнительных органов.

По информации ДЧС региона, в районе имени Алихана Бокейхана, на участке Сахалин микрорайона «Восток», произошло возгорание кустарников и сухой травы. Предварительная площадь пожара составляет около 7 гектаров.

Спасатели проводят работы по локализации и ликвидации пожара. Тушением занимаются 35 специалистов, привлечено 8 единиц техники. Принятыми мерами удалось возгорание удалось локализовать.

Жителей просят сохранять спокойствие. Запах гари может ощущаться в разных частях города в зависимости от направления ветра. Спасатели находятся на месте и принимают необходимые меры.

При этом, находясь на природе, важно соблюдать меры пожарной безопасности и не оставлять непотушенные костры, окурки и другой источник огня на открытой территории.