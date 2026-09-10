В Шахтинске устанавливают современные детские и спортивные площадки

В Шахтинске продолжается работа по созданию комфортной, безопасной и благоустроенной городской среды. Особое внимание уделяется дворовым территориям, где жители проводят свободное время вместе с детьми.

В этом году начались работы по обустройству детских и спортивных площадок во дворах на Молодёжной улице.

Новые площадки будут интересны детям разных возрастов. Здесь появятся: тройные детские качели; игровые комплексы для детей младшего и старшего возраста; балансир и карусель; песочная зона; игровые элементы для активного отдыха.

Для подростков и взрослых предусмотрена воркаут-зона с современными тренажёрами, которая позволит заниматься спортом прямо во дворе.

Территория площадок будет благоустроена и оборудована всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха. Здесь предусмотрено современное резиновое покрытие, ограждение, удобные подходы из брусчатки, освещение, а также лавочки и урны.

Завершение основных работ планируется в октябре этого года.

По информации акимата Шахтинска