Шахматист из Караганды выступит на Всемирной олимпиаде

Семнадцатилетний карагандинец Даниял Сапенов впервые в карьере сыграет на Всемирной шахматной олимпиаде. Один из главных командных турниров в мире пройдёт в Самарканде (Узбекистан) с 16 по 27 сентября. Молодой спортсмен выступит в составе национальной сборной Казахстана.

Даниял — международный мастер FIDE (IM) и мастер спорта Республики Казахстан. Шахматами он занимается с семи лет. После победы на чемпионате Казахстана получил возможность тренироваться под руководством известных гроссмейстеров. Сегодня Сапенов считается одним из перспективных молодых шахматистов страны.

2026 год стал для карагандинца особенно успешным. В апреле он завоевал серебро юниорского чемпионата мира по рапиду в Сербии, а в июне занял второе место на международном турнире Aktobe Open и выполнил норму международного гроссмейстера. Недавно на турнире Masters в рамках Abu Dhabi International Chess Festival Даниял также показал хороший результат и повысил свой рейтинг.

Теперь 17-летнему шахматисту предстоит дебют на Олимпиаде, где он вместе со сборной Казахстана поборется за высокие места среди сильнейших шахматных команд мира.