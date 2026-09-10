Кызылординский ансамбль «Томирис» приедет с юбилейным концертом в Караганду

Карагандинцев приглашают на юбилейный концерт хореографического ансамбля «Томирис» из Кызылорды. 16 сентября коллектив отметит на сцене Театра имени К. С. Станиславского своё 25-летие.

Начало концерта в 19:00. Зрителей ждёт вечер танца, музыки и ярких национальных образов. В программе — казахская национальная хореография, современные постановки, а также вокальные и инструментальные номера. На юбилейном концерте выступят лауреаты международных и республиканских конкурсов.

«Томирис» — профессиональный хореографический коллектив Кызылординской областной филармонии. Ансамбль появился в 2001 году и за четверть века представил казахское танцевальное искусство не только по стране, но и за рубежом. Артисты выступали в России, Украине, Турции, Корее, Китае, а также в Вашингтоне и Нью-Йорке.