В Караганде бытовую химию начали продавать из автоматов

В Караганде появились ВЭКОматы по продаже бытовой химии. Можно прийти со своей бутылкой, выбрать нужное средство и набрать, сколько необходимо.

По городу таких автоматов пока два: на мойке на улице Аханова, 26, и в магазине «Айгаухар» на улице Момышулы, 24. В дальнейшем их планируют установить и в других точках.

На розлив предлагается четыре вида продукции: гель для стирки, кондиционер для белья, жидкое крем-мыло и гель для мытья посуды. Внутри автомата — бак на 50 литров.

Если собственной тары нет, бутылку объёмом 500 миллилитров можно купить на месте. Но идея как раз в том, чтобы каждый раз не платить за новую упаковку. Поэтому лучше приходить со своей бутылкой. Это позволяет одновременно экономить на таре и сокращать количество пластиковых отходов.

ВЭКОматы запустила карагандинская компания WEC Trade. Она работает с 2016 года и выпускает биоразлагаемую бытовую химию — средства для стирки и мытья посуды, жидкое мыло, кондиционеры и очистители. Компания становилась победителем республиканского конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана» в номинации «Лучшие товары для населения».