В Караганде поздравили дзюдоистов с успешным выступлением на чемпионате мира

Карагандинские спортсмены завоевали две медали на чемпионате мира по дзюдо. Первенство с участием 457 кадетов из 59 стран проходило в городе Гуаякиле (Эквадор). Казахстанская сборная показала лучший результат в истории выступления страны. Вклад в общее достижение внести карагандинцы: Адильжан Жаудинов выиграл золото, Бекәли Еркен — бронзу.

Со спортсменами и их наставниками встретился аким области Ермаганбет Булекпаев.

— На этом мировом первенстве вы смогли проявить характер, выдержку и волю к победе в борьбе с сильнейшими соперниками. Ваш результат — это не только личное достижение спортсменов, но и большая работа тренеров и всех, кто ежедневно поддерживает и развивает спорт. Поздравляю вас, желаю успеха, новых медалей и покорения самых высоких спортивных вершин! Уверен, что впереди у наших спортсменов ещё много ярких стартов и побед, которыми будет гордиться не только наш регион, но и весь Казахстан, — сказал глава региона.

За высокие достижения на чемпионате мира спортсменам подарили автомобили, а их тренерам вручили денежные сертификаты.

Адильжан Жаудинов, воспитанник Областной специализированной детско-юношеской спортивной школы «Жас сункар» из Темиртау, стал лучшим в весовой категории свыше 90 кг. Дзюдо он занимается уже семь лет и тренируется под руководством Алмаса Несипберлинова. Только в этом году спортсмен завоевал три первых места на Кубках Европы среди кадетов, проходивших в Анталии, Гяндже и Бельско-Бяле.

На чемпионате мира Адильжан был капитаном сборной Казахстана, внёс значительный вклад в победу команды и завоевал золотые медали как в личном, так и в командном зачёте.

— Мы много и упорно готовились. Из четырёх поединков самым сложным был второй – с соперником из Бразилии. В финале боролся с россиянином Абдулманафом Рамазановым. Результатом, конечно, доволен. Всем спасибо, кто верил и поддерживал. Сейчас немного отдыха и будем дальше работать вместе с тренером, — говорит Адильжан Жаудинов.

Бекәли Еркен, воспитанник ДЮСШ Шетского района из посёлка Агадырь, выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 73 кг. Дзюдо он занимается уже девять лет. Тренируется под руководством Ерсайына Омарова. Еркен — неоднократный победитель и призёр чемпионатов различного уровня. В этом году он занял первое место на Кубке Европы среди кадетов.

— Соревнования прошли на высоком уровне. До турнира мы были на сборах в Ташкенте. Потом в Алматы, Шымкенте и Кызылорде. На всех этапах прошло всё отлично. На чемпионате мира из-за разницы во времени адаптация оказалась нелёгкой. Буду стремиться идти выше, — поделился спортсмен.

Тренер Бекәли Еркена Ерсайын Омаров отметил, что спортсмен выложился на все 100%.

— Я был уверен в том, что он получит медаль. Только один раз немного дали фору сопернику из-за того, что он не дотянул по весу. Бекәли выступал в весовой категории 73 кг, а весит он 69. Теперь мы планируем набрать вес и усиленно тренироваться к предстоящим соревнованиям, — рассказал наставник.

Сегодня в регионе дзюдо занимаются более 8,5 тыс. человек, с ними работает 91 тренер-преподаватель. Этот вид единоборств остаётся одним из самых популярных в области.