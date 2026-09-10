В Карагандинской области ликвидировали 479 несанкционированных свалок

В Карагандинской области продолжается работа по наведению порядка в сфере обращения с отходами и усилению экологического контроля. Одним из результатов стало сокращение количества несанкционированных свалок: из 500 выявленных объектов уже ликвидировано 479. Работа по оставшимся продолжается.

Контроль за соблюдением экологического законодательства ведёт Департамент экологии по Карагандинской области. При этом основная задача не только выявить нарушение, но и добиться его устранения, чтобы снизить негативное воздействие на окружающую среду.

С начала года специалисты департамента проверили 100 субъектов предпринимательства. По итогам контрольных мероприятий выявлено 331 нарушение экологического законодательства. Нарушителям выданы предписания, значительная часть которых уже исполнена.

В случаях, когда нарушения требуют административного реагирования, применяются соответствующие меры. Часть материалов была направлена в суд. Кроме того, по итогам проверок наложены штрафы.

Работа по ликвидации несанкционированных свалок и контролю за соблюдением экологических требований будет продолжена.

По информации Департамента экологии Карагандинской области