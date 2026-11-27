Как сделать успешную карьеру, открыть собственный бизнес и стоит ли покидать регион ради высокой зарплаты? О перспективах для молодых специалистов в Карагандинской области, поддержке начинающих предпринимателей и развитии региона говорил аким области Ермаганбет Булекпаев на встрече со студентами Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза. Главной темой разговора стало будущее выпускников и возможности, которые открываются перед молодёжью в родном регионе.

Глава региона предложил молодёжи посмотреть на будущее не только с позиции соискателей, но и с точки зрения тех, кто может сам создавать рабочие места.

– Есть классический сценарий: окончил университет, отправил резюме, ждёшь. А есть другой: окончил университет – и сам создал себе рабочее место, а потом ещё несколько мест для других. Мой главный тезис: второй сценарий реален, и реализовать его можно здесь, в Карагандинской области. И главное: бизнес – это не обязательно завод и миллиарды. Начать можно с небольшого производства, услуг, интернет-магазина, переработки сельхозпродукции или заказов для крупных предприятий. У молодёжи в области есть для этого реальные инструменты, – отметил Ермаганбет Булекпаев.

Глава региона рассказал о мерах поддержки начинающих предпринимателей. В первую очередь это гранты акима области на реализацию бизнес-идей. Благодаря такой помощи открываются мастерские, образовательные и коррекционные центры, развиваются сельское хозяйство и сфера услуг.

Ермаганбет Булекпаев также выделил пять направлений, в которых молодёжь может попробовать себя в бизнесе. Это производственная кооперация с крупными предприятиями, торговля и услуги, сельское хозяйство и переработка продукции, транспорт и логистика, а также цифровые технологии. Например, небольшие компании могут выполнять заказы заводов, заниматься ремонтом оборудования и поставками, развивать интернет-торговлю или выпускать готовую продукцию из местного сырья.

Подробнее узнать о госпрограммах поддержки молодых предпринимателей, грантах, обучении, вакансиях и молодёжных проектах можно на платформе Saryarqa Jastary.

Студенты активно включались в разговор и задавали вопросы о перспективах развития региона, трудоустройстве и возможностях для молодёжи.

Так, четверокурсник специальности «международные отношения» Маулен Мадет поинтересовался, что делается для сокращения оттока молодых специалистов в Астану и Алматы.

– Мы не можем остановить урбанизацию, да и не должны. Наша задача – создавать условия для молодёжи, чтобы здесь можно было найти работу и развиваться. В области есть кадровый дефицит, крупным предприятиям порой приходится приглашать специалистов из-за рубежа. Поэтому многое зависит и от самих выпускников. А мы стараемся создавать условия не только для работы, но и для досуга: строим спортивные комплексы, планируем открывать кинотеатры и театры, – ответил аким области.

По его словам, при выборе места для жизни стоит учитывать не только размер зарплаты, но и расходы на жильё. При этом в Карагандинской области выпускники могут найти востребованную работу и строить профессиональную карьеру, не переезжая в другие города.

Во время встречи студенты также поднимали вопросы развития Карагандинской агломерации, экологических программ и упрощения процедур при открытии собственного бизнеса. Полтора часа прошли в активной беседе.

Четверокурсник образовательной программы «Логистика» Адиль Аманжолов предложил провести в университете международный студенческий слёт. В 2028 году Караганда получит статус Молодёжной столицы СНГ, и такое мероприятие могло бы стать частью программы. Ермаганбет Булекпаев поддержал идею и предложил рассмотреть возможность её реализации.

– Это была очень интересная и познавательная встреча. После такой беседы выходишь из аудитории и думаешь: есть куда стремиться, понимаешь, в каком направлении двигаться дальше. В нашей области действительно есть возможности, чтобы стать успешным специалистом и реализовать себя. Такие встречи нужны, – поделился Адиль Аманжолов.