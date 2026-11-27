В первые дома карагандинских микрорайонов «Кунгей» и «Таугуль» поступил природный газ. С запуском шестого пускового комплекса газораспределительных сетей возможность подключения получили 5075 домовладений двух микрорайонов.

В числе первых в микрорайоне «Таугуль» к природному газу подключили дом Улберген Мамбетовой.

Здесь уже успели оценить преимущества газового отопления и опробовать газовую плиту — приготовили домашние манты.

Раньше на отопление дома семья расходовала от 10 до 15 тонн угля за сезон, а для приготовления пищи использовала газовые баллоны.

— Постоянно выносили золу. Это нам приносило большие неудобства, потому что регулярно надо следить за температурой дома. Сейчас мы уже не топим печь, пользуемся газом. Очень комфортно, экономит время. Дождались, очень рады, — рассказала дочь хозяйки дома Бибигуль Абильханова.

Первый жилой дом подключили к природному газу и в «Кунгей». Теперь к газораспределительным сетям могут подключаться и другие жители двух микрорайонов.

Как пояснил руководитель Отдела строительства Караганды Мурат Камалиев, общая протяжённость газопровода шестого пускового комплекса составляет более 202 километра. Установлены четыре газорегуляторных пункта и 44 шкафных газорегуляторных пункта. Все строительно-монтажные работы завершены, сети прошли необходимые испытания на прочность и герметичность.

Возможность перейти на природный газ получили не только владельцы частных домов. Проект также охватывает школу, пять детских садов, два медучреждения, мечеть, четыре спортивные секции и 12 комплексов таунхаусов.

В ближайшее время в газоснабжающей организации ожидают увеличения количества заявок на подключение от жителей двух микрорайонов.

Директор Карагандинского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ» Владислав Кисиков пояснил, что первым шагом для жителей, желающих газифицировать свой дом, является получение технических условий.

После их получения собственнику необходимо обратиться в специализированную организацию, имеющую соответствующую лицензию на разработку проекта газификации дома и проведение строительно-монтажных работ. Выбор подрядчика остаётся за владельцем дома.

После завершения работ необходимо обратиться в QAZAQGAZ AIMAQ с заявлением и пакетом исполнительно-технической документации.

— После того как нам сдают техническую документацию, мы в течение двух рабочих дней выезжаем. Стараемся выехать уже на следующий день. Если объект соответствует всем техническим условиям, мы даём разрешение, — рассказал начальник аварийно-диспетчерской службы Карагандинского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ» Асылан Байдуйсенов.

После получения разрешения необходимо уплатить 2665 тенге. Затем специалисты осуществляют врезку в газопровод, проводят пусконаладочные работы, проверяют систему на наличие утечек и пломбируют счётчик.

Проектирование, монтаж газопровода на территории домовладения и приобретение газового оборудования оплачиваются отдельно.

При этом газовые счётчики жителям предоставляются бесплатно. Для их получения необходимо иметь технические условия и заключить договор со строительно-монтажной организацией.

В газоснабжающей организации также рекомендуют жителям заранее проверить наличие правоустанавливающих документов на недвижимость. Их отсутствие или неоформленные изменения в строении могут затруднить процесс подключения.

Газификация города продолжается.

Куда обращаться

Для получения технических условий — через портал eGov.kz, приложение eGov Mobile либо в Карагандинский производственный филиал АО «QAZAQGAZ AIMAQ» по адресу: улица Ермекова, 29.

Для получения бесплатного газового счётчика — в Центр приёма граждан по адресу: пр-т Н. Назарбаева, 39. При себе необходимо иметь технические условия и договор со строительно-монтажной организацией.

По информации акимата Караганды