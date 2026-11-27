Карагандинская школьница Амина Бажикеева рассказала президентам Казахстана и России о своей мечте создать искусственное сердце, которое с помощью датчиков и искусственного интеллекта сможет следить за состоянием человека. К этой идее её привела личная история: у двоюродного младшего брата Салима врождённый порок сердца. Амина хочет изучать биомедицину и в будущем помогать людям с такими диагнозами. Путь к цели начался со школьного кружка робототехники.

Десятиклассницу школы «Мурагер» на международную конференцию AI Journey 2026 в Москву пригласили не случайно. Амина занимается робототехникой всего три года, но уже вместе с командой добилась больших успехов.

В дебютном сезоне команда стала чемпионом Алматинской области, а затем выиграла чемпионат Центральной Азии и отправилась на мировой этап в Хьюстон. Там школьники тоже взяли награду. В 2026 году ребята вновь стали чемпионами Центральной Азии, а на мировом чемпионате FIRST World Championship в США получили награду Sustain Award за вклад в развитие робототехнического сообщества.

– Приглашение на международную конференцию в Москву я получила 17 ноября. Эмоции были ошеломительными, я не могла поверить своим ушам. В то же время понимала, насколько это ответственное и важное событие в моей жизни, и что оно может стать хорошим стартом для развития моего проекта. Робототехника для меня настоящая страсть. Я могу заниматься ею 24/7 и не уставать, потому что получаю удовольствие от каждого дня, когда узнаю что-то новое. Дальше планирую глубже изучить историю медицины, провести серьёзное исследование, погрузиться в эту сферу и обязательно получить обратную связь от профессионалов. Мне важно не просто мечтать о проекте, а понять, как подойти к его реализации, – поделилась Амина Бажикеева.

Амина убеждена, что новые технологии должны приносить реальную пользу людям.

В школе «Мурагер» Амину считают настоящим лидером, уважают за целеустремлённость и ответственность. Она отличница, староста класса, часто выступает ведущей на школьных мероприятиях. Вместе с командой проводила мастер-классы по робототехнике для детей с особыми потребностями и участвовала в благотворительных проектах.

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