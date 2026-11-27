За 35 лет независимости страны Карагандинская область прошла большой путь в развитии системы здравоохранения. Сегодня это не только строительство больниц и обновление медицинского оборудования, но и внедрение передовых технологий, развитие высокоспециализированной помощи, цифровизация и повышение доступности медуслуг. Современная медицина становится ближе к людям, независимо от того, живут они в крупном городе или отдалённом селе.

Одним из важных направлений модернизации стало развитие межрайонной медицинской инфраструктуры. В Балхаше завершено строительство межрайонной многопрофильной больницы в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». Медучреждение оснащено современным диагностическим и лечебным оборудованием, включая ангиографический комплекс.

Благодаря этому в регионе впервые стали доступны рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения.

С 1 июля в больнице круглосуточно работает Центр коронарных вмешательств. Теперь пациенты с инфарктом могут получить специализированную помощь непосредственно в Балхаше, не теряя времени на поездку в областной центр.

На сегодняшний день врачи выполнили 169 ангиографических исследований и эндоваскулярных вмешательств.

Аналогичные изменения происходят и в других городах области. В Темиртау завершено строительство пристройки для ангиографической операционной, открытие которой запланировано до конца этого года. В Балхаше продолжается капитальный ремонт шестиэтажного стационара. Завершить его планируется также до конца года. Всё это формирует новую модель медицинской помощи, при которой сложные обследования и лечение становятся доступнее жителям разных районов.

Особое внимание уделяется здоровью матери и ребёнка. В области открыто 25 центров развития и раннего вмешательства, а также девять женских консультаций при поликлиниках. Для повышения профессиональной компетенции специалистов, работающих с детьми, создан учебно-методический центр. В Балхаше при поддержке фондов «Қазақстан халқына» и «Қамқорлық» начал работу детский реабилитационный центр.

Ещё один масштабный проект — строительство нового Перинатального центра на 200 коек в Караганде. Здесь женщины и новорождённые смогут получать специализированную медпомощь с использованием современных возможностей диагностики и лечения.

Обновляется и служба скорой медицинской помощи. В прошлом году был обновлён парк автомобилей скорой помощи, а в этом открыты две новые модульные подстанции — в Сарани и Топаре.

Значительные преобразования происходят в онкологической службе. Завершается строительство операционно-реанимационного блока, продолжается возведение ПЭТ/КТ-центра. Уже открыты центр ультразвуковой диагностики экспертного класса и контакт-центр службы поддержки пациентов. При поддержке фонда «Қазақстан халқына» введён в эксплуатацию второй линейный ускоритель, расширивший возможности проведения лучевой терапии.

Важным шагом в развитии онкопомощи стало открытие Международного учебного эндоскопического центра. Здесь медики осваивают современные стандарты проведения колоноскопии и учатся оценивать качество обследований по показателю выявления аденом. Подготовка квалифицированных кадров и повышение качества диагностики имеют особое значение для профилактики и раннего выявления колоректального рака.

Одним из наиболее значимых результатов цифровой трансформации здравоохранения стало расширение телемедицинской помощи. Проект распространился на все сельские территории области. Установлено 118 телемедицинских комплексов, охватывающих более 170 тысяч жителей.

Теперь сельчанам не обязательно ехать в областной центр, чтобы получить консультацию узкого специалиста. За время реализации проекта в семи районах проведено более 24 тысяч исследований. По их результатам 143 пациента впервые взяты на диспансерный учёт.

Наряду с телемедициной в регионе внедряются технологии искусственного интеллекта. Запущен пилотный проект по раннему выявлению редкой патологии позвоночника плода. Система на базе Yandex Cloud анализирует ультразвуковые снимки, помогая специалистам выявлять возможные отклонения. В ходе пилотного этапа проанализировано 38 снимков, патологий не обнаружено.

Совместно с компанией Philips реализуется проект «Цифровая реанимация», который апробируется в больнице имени Макажанова и Перинатальном центре №1. Система в режиме реального времени собирает и анализирует данные с медицинского оборудования, помогая врачам оперативно оценивать состояние пациентов и принимать клинические решения.

Проект получил признание на национальном уровне, победив в категории «AI Азаматтарға қызмет» первого национального конкурса AI Governance Cup. В апреле 2026 года он был отмечен наградой Главы государства.

Продолжается масштабное техническое переоснащение медицинских организаций. В 2026 году на приобретение 346 единиц медицинской техники предусмотрено около 2,6 млрд тенге. В многопрофильной больнице Темиртау уже работают аппараты МРТ и КТ. До конца года оборудование для эндоскопии и рентгенодиагностики планируется поставить в областную детскую больницу, а передвижной маммографический комплекс — в областной онкологический центр.