В Шахтинске завершили средний ремонт внутриквартальных дорог на улице Московской. На участке протяжённостью один километр обновили дорожное покрытие, обустроили тротуары и парковочные зоны, установили дорожные знаки. Возле остановочных павильонов уложили брусчатку.

Особое внимание уделили удобству посетителей городской поликлиники. Здесь расширили парковочную зону: вместо прежних 50 метров теперь она составляет 100 метров. Это позволит увеличить количество мест для автомобилей и снизить нагрузку на прилегающую территорию.

Как сообщил исполняющий обязанности руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Азат Айтышов, в этом году в Шахтинске и посёлке Шахан отремонтировали в общей сложности четыре километра дорог.

В частности, в Шахтинске работы провели на двух участках: в 27-м квартале протяжённостью два километра и на улице Московской — один километр. Ещё один километр дорожного полотна обновили на улице Кондрашина в Шахане.

—Наша задача не просто обновить дорожное покрытие, но и сделать прилегающую инфраструктуру удобной и безопасной для всех участников движения. Поэтому вместе с ремонтом дорог обустраиваем тротуары и парковочные площадки. Например, в 27-м квартале эти работы уже выполнены, сейчас ведётся подключение линий уличного освещения. Важно, чтобы комфортно было и автомобилистам, и пешеходам, — отметил Азат Айтышов.

Дорожный ремонт в Шахтинске и Шахане включает не только обновление проезжей части, но и благоустройство прилегающих территорий. Это позволит повысить безопасность движения, улучшить транспортную доступность и создать более комфортные условия для жителей.

По информации акимата Шахтинска