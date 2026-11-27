В Карагандинской области продолжают обновлять автобусный парк. Уже в ближайшее время на междугородние маршруты выйдут шесть новых автобусов, ещё 14 машин планируют приобрести до конца года для пригородных перевозок.

Шесть автобусов, купленных в этом году Автобусным парком №3, будут курсировать из Караганды в Егиндыбулак, Нуру, Карагайлы и Родниковское. Выпустить их на линию должны до конца ноября.

Как сообщил руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области Максут Кожанов, раньше на этих направлениях работали автобусы со сроком эксплуатации более 13 лет. Новая техника позволит сделать поездки комфортнее и повысить качество обслуживания сельских жителей.

Ещё 14 новых автобусов планируют направить на пригородные маршруты. Они заменят изношенный транспорт, который связывает Караганду с городами-спутниками и близлежащими населёнными пунктами.

Обновление общественного транспорта в регионе ведётся поэтапно с 2023 года. За это время для маршрутов в Шахтинск, Абай, Сарань, Темиртау, а также посёлки Шахан и Топар приобрели 104 новых автобуса. Благодаря этому практически весь подвижной состав на этих направлениях уже обновлён.

Всего в Карагандинской области действует 197 пассажирских маршрутов. Их обслуживают 37 перевозчиков, а общее количество автобусов по плану превышает 900 единиц.

Масштабная работа по обновлению транспорта продолжается. В этом году по области планируют приобрести 152 новых автобуса. Для сравнения: в прошлом году в Караганде, Темиртау и на межрайонных направлениях закупили 202 машины. Из них 47 автобусов вышли на маршруты, связывающие областной центр с городами-спутниками.

При закупке новой техники учитывают не только комфорт пассажиров, но и доступность транспорта. Автобусы оснащают оборудованием для маломобильных граждан и кондиционерами.

Развивается и маршрутная сеть: открываются новые направления, возвращаются маршруты, движение по которым ранее приостанавливали. Так, в 2025 году возобновили автобусное сообщение между Карагандой и Каркаралинском, а также Карагандой и Агадырём. Кроме того, появился маршрут Караганда – Балхаш через село Актогай.