Насколько хорошо вы разбираетесь в финансовой безопасности и умеете распознавать мошеннические схемы? Проверить свои знания можно будет 3 декабря. В этот день в Карагандинской области, как и во всей стране, состоится республиканский диктант по финансовой безопасности, организованный Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Участникам предстоит пройти онлайн-тестирование на официальной платформе afm2026.kz. За 25 минут необходимо ответить на 20 вопросов. Всего предусмотрено три попытки, а по итогам прохождения каждый участник получит именной цифровой сертификат.

Главная цель инициативы — повысить финансовую грамотность населения, научить распознавать сомнительные финансовые предложения, противостоять мошенничеству и не становиться участниками незаконных финансовых операций.

Как отметил заместитель руководителя Департамента экономических расследований по Карагандинской области Дамир Альпиимов, финансовая грамотность важна для каждого, поскольку в сомнительные схемы могут быть вовлечены люди независимо от уровня образования и социального положения.

— Сегодня люди нередко становятся участниками незаконных финансовых схем, в том числе связанных с деятельностью нелегальных криптообменников. При этом не всегда человек осознаёт, что его действия могут повлечь правовые последствия. Незнание закона не освобождает от ответственности. Поэтому важно предупреждать такие ситуации, повышать финансовую грамотность граждан и учить их распознавать возможные риски, — подчеркнул Дамир Альпиимов.

Участие в диктанте бесплатное для всех желающих независимо от возраста и уровня образования.