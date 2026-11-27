В Карагандинской области намерены расширить сотрудничество с банками второго уровня и институтами развития, чтобы сделать государственные программы поддержки бизнеса доступнее для предпринимателей.

Как эффективнее использовать финансовые инструменты, какие барьеры мешают развитию предприятий и что необходимо изменить на региональном уровне — эти вопросы стали главными на рабочей встрече акима области Ермаганбета Булекпаева с руководством банков второго уровня, финансовых организаций и палаты «Атамекен».

Глава региона предложил участникам встречи обозначить проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели при получении финансирования, и внести конкретные предложения по их решению.

— Для нас важно не просто информировать бизнес о существующих мерах поддержки. Необходимо понимать, насколько они доступны на практике, с какими трудностями сталкиваются предприниматели и что мы можем изменить, чтобы финансовые инструменты действительно работали эффективнее, — подчеркнул Ермаганбет Булекпаев.

Одним из приоритетов назвали развитие прямого диалога между предпринимателями и финансовыми организациями. В регионе уже действует формат бизнес-завтраков, который позволяет представителям бизнеса напрямую общаться с банками, институтами развития и госорганами.

Как отметил руководитель управления предпринимательства и промышленности Аскар Газалиев, на таких встречах предприниматели получают разъяснения о действующих мерах господдержки, условиях льготного кредитования и возможностях привлечения финансирования.

Практику бизнес-завтраков планируют продолжить и в 2027 году. При этом расширят круг участников со стороны банков второго уровня и увеличат охват предпринимателей не только Караганды, но и городов и районов области.

Отдельное внимание участники встречи уделили социальному предпринимательству. Сегодня в региональный реестр включено 60 субъектов, для которых предусмотрены дополнительные меры поддержки. В частности, статус социального предпринимателя открывает доступ к государственным грантам до пяти миллионов тенге и льготному финансированию.

При этом регион рассчитывает на более активное участие банков в развитии этого направления.

— Хотелось бы видеть специальные кредитные продукты для социальных предпринимателей, более гибкие условия финансирования и сопровождение проектов на всех этапах. Участие банков второго уровня может существенно расширить возможности этой категории бизнеса, — отметил Аскар Газалиев.

Важную роль в поддержке предпринимательства продолжает играть Фонд развития предпринимательства «Даму». За 11 месяцев этого года при его участии профинансировано 240 проектов. Ещё 101 заявка находится на рассмотрении банков.

Основными инструментами остаются льготное кредитование, субсидирование процентных ставок и гарантирование займов. Наибольшую активность в реализации программ поддержки проявляет Народный банк Казахстана, на долю которого приходится 34% портфеля. Далее следуют Аграрная кредитная корпорация, Банк ЦентрКредит, ForteBank и Bereke Bank.

При этом работа фонда не ограничивается финансовой поддержкой. Предпринимателям также необходимы консультации и помощь в прохождении административных процедур. Уже в декабре «Даму» совместно с палатой предпринимателей «Атамекен» и управлением предпринимательства и промышленности планирует открыть специальную консультационную зону по принципу ЦОНа.

Такой формат должен упростить взаимодействие бизнеса с профильными организациями и позволить получать необходимые услуги в одном месте.

Аким области подчеркнул, что предпринимателям нужна комплексная поддержка, которая не заканчивается на одобрении кредита. Не менее важны вопросы предоставления земельных участков, получения технических условий и подключения к инженерным сетям.

Свои инструменты поддержки представила и Аграрная кредитная корпорация. В центре внимания — финансирование сельского хозяйства и переработки продукции. В частности, программа «Кең дала» позволяет сельхозпроизводителям получать кредиты под 5% годовых.

Представитель корпорации призвал банки активнее подключаться к реализации программы. В свою очередь, организация готова оказывать финансовым институтам экспертную помощь: участвовать в оценке аграрных проектов и консультировать банковских специалистов.

Свои предложения представили и банки второго уровня. Их программы охватывают широкий спектр потребностей бизнеса: от лизинга оборудования и сельскохозяйственной техники до финансирования строительства новых производственных площадок и расширения действующих предприятий.

Различие в условиях и направлениях финансирования позволяет предпринимателям выбирать наиболее подходящие инструменты с учётом специфики бизнеса и планов развития.

Подводя итоги встречи, Ермаганбет Булекпаев предложил разработать план сотрудничества на 2027 год, определив объёмы финансирования, сроки реализации программ поддержки и ожидаемые результаты.