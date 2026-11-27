Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев провёл очередной личный приём граждан. Жители обратились к главе региона по социальным и жилищно-коммунальным вопросам. Также был поднят и транспортный вопрос.

Проблему с большегрузами, которые разрушают уже отремонтированные в регионе дороги, обсудили на приёме.

Аким области поручил профильному управлению провести проверку по озвученной жалобе и усилить весовой контроль.

Все обращения остаются на контроле главы региона. Заявители получат ответы о принятии мер.