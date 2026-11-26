В преддверии 35-летия Независимости Республики Казахстан особое внимание уделяется проектам, которые напрямую влияют на качество жизни людей. Один из таких примеров — Балхаш.

С реализацией важных социальных проектов в городе ознакомились заместитель акима Карагандинской области Ораз Таурбеков и руководитель Центра по управлению программами и проектами в сфере здравоохранения и социальной поддержки общественного фонда «Қазақстан халқына» Динара Нуркасымова.

Во время рабочей поездки они посетили детский реабилитационный центр «QH Оңалту орталығы» и Высший медицинский колледж Балхаша.

Особое внимание было уделено работе детского реабилитационного центра, открытого в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» при участии общественного фонда «Қазақстан халқына».

Для многих семей появление такого учреждения стало по-настоящему важным событием.

Теперь детям из Балхаша, Приозёрска, Актогайского и Шетского районов не нужно ехать в другие города, чтобы получить необходимую реабилитационную помощь.

Современные условия и профильная поддержка доступны непосредственно по месту проживания.

Центр начал работу в августе 2026 года. За это время курс реабилитации здесь прошли 48 детей. При этом учреждение рассчитано на оказание помощи до 493 пациентам в год.

Это позволит значительно расширить доступность восстановительного лечения для маленьких жителей региона.

Ещё одним важным шагом в развитии медицинской инфраструктуры станет открытие в Балхаше Регионального травматологического центра. Его запуск запланирован на следующий год.

— В следующем году мы планируем открыть Региональный травматологический центр. Из всех городов республики в первую очередь для реализации этого проекта мы выбрали Балхаш, — отметила Динара Нуркасымова.

Новый центр разместится на базе многопрофильной больницы города. Проект будет реализован при методической и организационной поддержке Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Батпенова и общественного фонда «Қазақстан халқына». Его открытие станет ещё одним важным шагом в повышении доступности специализированной медицинской помощи для жителей Балхаша и близлежащих районов.

В центре внимания участников поездки оказался и Высший медицинский колледж города. Здесь завершён комплекс работ по модернизации инфраструктуры. Обновлены сети водоснабжения, канализации и электроснабжения, приведено в порядок наружное освещение.

На территории колледжа уложено новое покрытие,

благоустроены спортивная площадка и зоны отдыха, проведено озеленение и установлена система автоматического полива.

Теперь у студентов, преподавателей и сотрудников колледжа есть более комфортные и безопасные условия.

По информации акимата Балхаша