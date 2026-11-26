Как должны меняться маслихаты в условиях политических реформ и насколько эффективно они взаимодействуют с населением? Эти вопросы стали главными на экспертном обсуждении «Роль маслихатов в развитии регионов». Встреча прошла в Карагандинском национальном исследовательском университете им. Е. А. Букетова.

О роли маслихатов в новой политической системе страны рассказал экс-депутат Мажилиса Парламента РК Кудайберген Бексултанов. Его деятельность связана с шестью созывами Карагандинского городского маслихата, в пяти из которых он работал секретарём. Поэтому о работе депутатского корпуса он говорил с позиции собственного опыта. По его мнению, главное для депутата — оставаться на связи с людьми, слышать их проблемы и не уходить от непростых вопросов.

– Сегодня Конституция, конституционные законы и другие законодательные акты позволяют маслихатам полноценно брать на себя ответственность и работать с населением. Но самое главное — это постоянная связь с избирателями. Депутат должен выходить к людям, выслушивать их, объяснять принимаемые решения и не избегать острых вопросов. Если у населения нет необходимой информации, это в том числе ответственность депутатов. Люди должны знать своего представителя и понимать, что могут к нему обратиться, – отметил Кудайберген Бексултанов.

Своим взглядом на роль маслихатов поделился и Виталий Тварионас, член Қазақстан Халық Кеңесі, председатель литовского этнокультурного объединения Lituanica. По его мнению, на депутатский корпус возложена большая ответственность за реализацию реформ и выполнение задач, поставленных Главой государства.

– Маслихаты непосредственно связаны и с властью, и с населением. На них лежит большая ответственность за добросовестное выполнение поставленных задач. Это и преобразования в стране, и развитие образования, экономики, медицины. Поэтому особенно важны принципиальность и ответственность каждого депутата, – подчеркнул Виталий Тварионас.

Участники также обсудили полномочия маслихатов, развитие местного самоуправления и взаимодействие депутатов с населением, а также то, как сделать работу представительных органов эффективнее и усилить их роль в развитии регионов.