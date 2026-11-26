В Астане стартовал XI республиканский чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Kazakhstan 2026. Масштабные соревнования собрали более 800 участников из 20 регионов страны. Карагандинскую область представляет сборная команда из 50 студентов и молодых специалистов.

Чемпионат продлится с 25 по 30 ноября. Участники поборются за победу по 44 компетенциям. Их профессиональные навыки будут оценивать около тысячи экспертов. В этом году особенностью соревнований стало внедрение инструментов искусственного интеллекта в конкурсные задания.

Карагандинцы покажут своё мастерство в 41 компетенции.