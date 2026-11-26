В Караганде работают над оптимизацией движения автомобильного потока. Новый подход уже тестируют на 7-й магистрали.

Как пояснил руководитель управления цифровых технологий Константин Ильницкий на совещании в акимате Карагандинской области, искусственный интеллект моделирует ситуацию на дороге, объединяя данные светофоров и подсчёта потока с камер видеонаблюдения.

— Камеры подсчитывают количество автомобилей на каждой полосе. Нейросеть анализирует интенсивность движения и действующие режимы работы светофоров, после чего предлагает оптимальные настройки для каждого участка, — рассказал Константин Ильницкий.

Для пилотного проекта выбрали участок 7-й магистрали от улицы Терешковой до Стартового переулка. Здесь расположено шесть светофорных объектов, работа которых теперь будет синхронизирована, чтобы в часы пик минимизировать скопление машин.

Цифровое моделирование показало, что одна из основных причин заторов на этом участке — несогласованная работа светофоров. Например, светофор на пересечении с улицей Камской и регулируемый пешеходный переход в районе ХМК находятся всего в 81 метре друг от друга, но работают в разных режимах. В результате водителям приходится останавливаться дважды на небольшом отрезке дороги.

Новая схема должна изменить эту ситуацию. По расчётам специалистов, утром при движении в северном направлении количество остановок может сократиться в среднем с трёх до одной. А автомобилисты, выезжающие с улицы Карла Маркса, в большинстве случаев смогут проезжать перекрёсток за один зелёный сигнал светофора вместо двух.

Новый режим работы светофоров предусмотрен по будням в часы пик: с 07:00 до 10:00 и с 16:30 до 19:30. В остальное время, в том числе в выходные дни, схема движения останется прежней.

— Наша задача — использовать цифровые технологии для решения конкретных проблем жителей. Они должны быть заметны не на экране компьютера, а в повседневной жизни людей, — отметил аким области Ермаганбет Булекпаев.

Сейчас специалисты проверяют рекомендации искусственного интеллекта непосредственно на дороге. После завершения пилотного проекта оценят фактические результаты.

Синхронизация работы светофоров позволит сократить среднее время задержки автомобилей в часы пик примерно на 40%.

Сегодня к единой системе управления дорожным движением в Караганде подключено 233 светофора, десять из них работают в адаптивном режиме.