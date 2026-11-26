Новые школы, современные учебные кабинеты, дворцы школьников, спортивные секции и колледжи, тесно сотрудничающие с предприятиями. За годы независимости система образования Карагандинской области заметно изменилась.

Сегодня речь идёт не только об обновлении зданий и оснащении классов, но и о создании условий, в которых каждый ребёнок может раскрыть свои способности, получить качественное образование и выбрать востребованную профессию.

Одним из главных направлений стало развитие образовательной инфраструктуры. За годы независимости в регионе построили 85 новых объектов образования, в том числе 56 школ. Десять учебных заведений на 7100 ученических мест появились благодаря национальному проекту «Келешек мектептері».

Расширяется и сеть дошкольных организаций. Сегодня в области работают 414 детских садов, а в планах строительство ещё четырёх.

При этом строятся не только новые, но и обновляются действующие учреждения. За последние годы капитальный и текущий ремонт провели в 1500 объектах образования — от школ и детских садов до колледжей и центров поддержки детей.

Меняется и оснащение учебных кабинетов.

Современным оборудованием для преподавания физики, химии, биологии и STEM-дисциплин обеспечены уже 93% школ области.

Это позволяет сделать занятия более наглядными, практико-ориентированными и интересными для учеников.

Но образование не ограничивается школьными уроками. Важно, чтобы у детей была возможность развивать таланты, заниматься спортом, творчеством, пробовать себя в новых направлениях. Сегодня дополнительным образованием в Карагандинской области охвачены 95% детей — 167 тысяч.

В Караганде открыли два дворца детей и юношества, где школьники могут посещать творческие студии и осваивать новые направления. Ещё один масштабный объект строится в Майкудуке. Новый Дворец школьников рассчитан на 600 мест.

Расширить доступ к дополнительному образованию помогает и система ваучерного финансирования «Один ребёнок — один ваучер». Пилотный проект стартовал в сентябре 2025 года. Благодаря новой модели удалось ликвидировать многолетние очереди, а родители получили возможность самостоятельно выбирать для детей подходящие кружки и секции. Учёт и распределение мест ведутся через цифровую платформу OQU qosymsha.

Особое внимание в регионе уделяют детям с особыми образовательными потребностями. За годы независимости в Карагандинской области сформирована система специального и инклюзивного образования, которая обеспечивает поддержку ребёнка на разных этапах его развития и обучения.

В регионе открыли специальную школу-интернат, реабилитационный центр, Центр поддержки детей с аутизмом, шесть кабинетов психолого-педагогической коррекции и три психолого-медико-педагогические консультации. Благодаря этому семьи могут получать необходимую помощь ближе к месту проживания, а образовательный маршрут ребёнка выстраивается с учётом его индивидуальных потребностей.

Меняются и подходы к поддержке детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Регион постепенно переходит от воспитания в учреждениях к семейным формам устройства, создавая условия для жизни и развития детей в семейной среде.

Не менее серьёзные изменения происходят в системе технического и профессионального образования. Сегодня в Карагандинской области работают 49 колледжей, в которых обучаются более 33 тысяч студентов. Главная задача — готовить специалистов, чьи знания и практические навыки соответствуют требованиям работодателей и потребностям региональной экономики.

Один из основных инструментов такой подготовки — дуальное обучение. Оно позволяет студентам совмещать занятия в колледже с практикой непосредственно на производстве. Сегодня эта система действует в 37 учебных заведениях. В ней участвуют 464 предприятия, а практические навыки по дуальной модели получают более восьми тысяч студентов.

Расширяются и образовательные возможности самих колледжей. В области работают 12 высших колледжей, выпускники которых могут получить квалификацию прикладного бакалавра. Одновременно увеличивается государственный заказ на подготовку рабочих кадров. Сейчас он составляет 9300 мест.

Качество профессионального образования подтверждается и на международном уровне. Семь колледжей региона прошли международную аккредитацию. Кроме того, 13 студентов стали победителями республиканского конкурса «100 лучших студентов колледжей Республики Казахстан».

За 35 лет независимости образование Карагандинской области прошло большой путь: от строительства новых школ и модернизации учебных кабинетов до развития инклюзивной среды, дополнительного образования и подготовки специалистов для реального сектора экономики.