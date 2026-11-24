Жителям отдалённых сёл Карагандинской области стало проще попасть на консультацию к кардиологу, эндокринологу и другим узким специалистам. Теперь для этого не обязательно ехать в Караганду: достаточно обратиться в местную больницу или поликлинику. Телемедицина уже работает в 118 сельских медучреждениях региона. За время работы системы врачи провели более четырёх тысяч дистанционных консультаций.

О том, как развивается проект, рассказали на совещании по цифровизации в акимате области.

Раньше поездка к областному специалисту для сельских жителей могла превратиться в целое путешествие. Нужно было потратить деньги на дорогу, отпроситься с работы, а иногда и искать жильё в городе. Особенно непросто приходилось пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями, которым консультации врачей нужны регулярно.

Теперь получить рекомендации областного специалиста можно дистанционно, не покидая своего населённого пункта. Сельский врач связывается с коллегами из областных или районных клиник, передаёт информацию о пациенте, обсуждает его состояние и получает рекомендации по дальнейшему лечению.

Система уже охватила все сельские медицинские учреждения, предусмотренные проектом. По данным мониторинга, проведено 4312 дистанционных консультаций.

Чаще всего за такой помощью обращаются жители Бухар-Жырауского района — на его долю приходится 1664 консультации. В Осакаровском районе провели 934 консультации, в Шетском — 568, Нуринском — 514, Каркаралинском — 419.

К системе подключились ведущие медицинские организации Караганды. Больше всего дистанционных приёмов провели специалисты областной клинической больницы — 1086. Ещё 359 консультаций дали врачи Кардиологического центра, 310 — областной детской больницы, 218 — Онкологического центра.

Судя по статистике, особенно востребованы у сельских жителей эндокринологи и кардиологи. Также пациенты консультируются с онкологами, неврологами, травматологами и гастроэнтерологами.

Основные пользователи телемедицины — взрослые и пожилые люди. При этом женщины обращаются за дистанционной помощью примерно вдвое чаще мужчин.

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев подчеркнул, что для региона с большими расстояниями между населёнными пунктами телемедицина особенно важна.

— Для жителей отдалённых сёл поездка в областной центр — это не только потеря времени, но и дополнительные расходы. Телемедицина помогает решить часть этих проблем: получить консультацию профильного специалиста теперь можно, не выезжая из своего района. Наша задача — сделать качественную медицинскую помощь доступнее для каждого жителя области, — отметил Ермаганбет Булекпаев.

При этом дистанционные консультации не отменяют обычных приёмов и обследований. Если пациенту необходим осмотр, дополнительные анализы или процедуры, их проводят очно.