Интерес к чтению в Караганде не снижается. Напротив, количество читателей Центральной городской библиотеки увеличивается. Книги по-прежнему востребованы, а библиотеки остаются важной частью культурной жизни города.

Сегодня, в рамках президентской инициативы «Читающая нация», особое внимание уделяется популяризации чтения, в том числе среди молодёжи.

Вместе с ростом числа посетителей меняется и сама библиотека. В Центральной городской провели ремонт, обновили интерьеры и создали более комфортные условия для чтения и работы. Книжный фонд пополнили новой литературой, установили дополнительные стеллажи, оборудовали удобные читательские места.

Особое внимание уделили организации пространства. В библиотеке появилась тихая зона с мягкой мебелью, декоративным камином и аквариумом. Здесь посетители могут спокойно читать и заниматься работой.

Обновлены читальные залы и фойе, модернизировано освещение, установлены кондиционеры и дополнительные радиаторы отопления. Для проведения встреч, мастер-классов и культурных мероприятий оборудовали отдельное помещение. Его интерьер оформлен в национальном стиле.

Сегодня Центральная городская библиотека сочетает традиционные функции книгохранилища и читального пространства с возможностями для интеллектуального досуга, общения и культурного развития.

Адрес Центральной городской библиотеки: проспект Нурсултана Назарбаева, 45.

Работа по обновлению библиотек продолжается в рамках развития городской культурной инфраструктуры и популяризации чтения.

По информации акимата Караганды