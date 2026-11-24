С 1 декабря этого года во Дворце культуры железнодорожников в Сортировке начнёт работу кружок «Юный железнодорожник». Детям расскажут о том, как работает железная дорога, какими бывают локомотивы, и даже позволят управлять настоящим поездом.

Заниматься в кружке могут подростки от 14 лет. Они смогут познакомиться с историей и современным развитием железнодорожного транспорта, узнать о различных железнодорожных профессиях, расширить кругозор и получить представление о будущей профессиональной деятельности в отрасли.

Занятия будут проходить один раз в неделю – каждую субботу – во Дворце культуры железнодорожников в Сортировке.

Продолжительность одного урока – два часа.

Записаться можно у вахтёра Дворца культуры железнодорожников.