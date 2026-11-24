Более 70 беркутчи из разных регионов Казахстана собрались в селе Кеңшоқы Шетского района. Здесь прошёл открытый турнир «Салбұрын – 2026», объединивший любителей и знатоков древнего искусства охоты с ловчими птицами. Участники соревновались в мастерстве работы с беркутами, ястребами и балобанами.

Заместитель акима Карагандинской области Әлібек Әлденей отметил, что передача народного наследия молодому поколению — общая задача.

– Наши предки говорили, что беркут, тазы и лошадь входят в число семи сокровищ казахского народа. Это особая часть нашей культуры, которую мы должны беречь и передавать детям. Желаю всем участникам удачи, успешных выступлений и богатой добычи! – пожелал Әлібек Әлденей.

Искусство беркутчи требует большого терпения, опыта и особого отношения к птице. Недостаточно просто приручить ловчего хищника — его нужно вырастить, подготовить к охоте и научить работать с человеком. При этом многое зависит от возраста птицы и условий, в которых она попала к хозяину.

О тонкостях этого ремесла рассказал беркутчи Қазыбек Нұрғазы.

– Беркутов условно делят на два вида. Первый — полбала, то есть птенец, взятый из гнезда. Такую птицу обучают всему с самого начала. Второй — дикий беркут, который уже два-три года провёл в природе и привык к самостоятельной охоте. Молодую птицу можно приручить примерно за месяц. За это время она постепенно привыкает к человеку и начинает доверять хозяину, – объяснил он.

Во время состязаний судьи оценивали лётные качества птиц, их скорость, ловкость, манёвренность и охотничьи навыки. Каждое выступление требовало слаженной работы беркутчи и его пернатого напарника.

По итогам турнира в состязаниях с беркутами победу одержал Серікболсын Жалғасұлы из Жамбылской области. Среди владельцев ястребов лучшим стал Ермұхан Баятбай из Алматы, а в соревнованиях с балобанами первое место завоевал Ерлан Кенжетаев из Астаны.

Для Серікболсына Жалғасұлы победа стала результатом многолетнего увлечения, которое началось ещё в детстве. Любовь к охоте с ловчими птицами ему привил отец. Сегодня он сам выращивает и обучает своих пернатых помощников.

– Этому искусству меня научил отец. С детства перенимал его опыт. Уже с десяти лет держал ястребов и балобанов, а примерно с пятнадцати начал заниматься беркутами. Свою птицу я вырастил и подготовил к соревнованиям самостоятельно. Благодаря совместной работе мы уже не раз занимали призовые места, – рассказал победитель.

Не менее интересной оказалась история балобана Бойко, с которым на турнир приехал Ерлан Кенжетаев. Его птица уже хорошо известна в мире национального спорта: в этом году она также заняла призовое место на Играх кочевников.

– Это мой балобан Бойко, которого я давно тренирую. Такое имя дал ему в надежде, что он будет таким же стойким и упорным, как герой известного фильма, и никогда не отступит до конца. Надеюсь, впереди у нас ещё много побед, – поделился Ерлан Кенжетаев.

За свои достижения победители получили денежные призы.

Турнир стал не только площадкой для спортивного соперничества, но и настоящим праздником национальной культуры. Для гостей организовали этноаул с юртами, выставку и презентацию продукции местных предпринимателей.

Посетители могли познакомиться с казахскими обычаями, увидеть элементы традиционного быта и попробовать национальные блюда.