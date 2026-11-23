На чемпионате Республики Казахстан по боксу среди спортсменов до 19 лет (U19), который прошёл в Астане, представители Карагандинской области завоевали три медали. Семнадцатилетний Амир Рамазан взял золото в весовой категории до 75 килограммов.

Воспитанник школы бокса Шахтинска в финале встретился с боксёром из Алматы. Решающий поединок завершился победой шахтинского спортсмена со счётом 5:0. Кроме этого, Амир выполнил норматив мастера спорта.

– Эта победа очень многое для меня значит. Это результат долгой работы, дисциплины и веры в себя. Я давно к этому стремился, поэтому чемпионство Казахстана и выполнение норматива мастера спорта стали важным шагом в моей карьере. Конечно, эмоции после финала были очень сильными. Но я понимаю, что нельзя останавливаться на достигнутом. Хочу двигаться дальше и добиваться побед уже на мировом уровне, – говорит Амир.

Не остались без наград и другие представители области. Азатбек Тілекұлы занял третье место в весовой категории до 85 килограммов, а Осман Қуанышбек тоже стал бронзовым призёром в весе свыше 90 килограммов.

Для Амира эта победа ещё один важный шаг в спортивной карьере. Он уже завоёвывал награды на турнирах различных уровней.

За успехами юного боксёра стоит не только упорный труд, но и поддержка самого близкого человека. Амир пришёл в бокс в пять лет. С первых шагов в боксе рядом с ним был его отец, он же и личный тренер Рамазан Мизамбаев.

– Отец играет огромную роль в моих успехах. Он не только тренер, но и человек, который всегда поддерживает меня, направляет и верит в меня, даже когда бывает трудно. Конечно, у нас случаются непростые моменты, но я понимаю, что всё это ради моего развития. Я благодарен ему за то, что он вкладывает в меня столько сил и времени, – поделился Амир.

По информации акимата Шахтинска