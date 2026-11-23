За годы независимости Казахстана Сарань прошла большой путь преобразований. Город, исторически связанный с угольной и резинотехнической промышленностью, сегодня формирует новый индустриальный облик.

Масштабное обновление экономики, запуск современных производств, развитие инфраструктуры и приток инвестиций превратили его в одну из перспективных промышленных площадок Карагандинской области.

Импульс этому процессу придало создание индустриальной зоны Saran и развитие Северной промышленной зоны. Эти площадки стали точками роста городской экономики, открыв новые возможности для диверсификации производства, привлечения отечественных и зарубежных инвесторов и создания рабочих мест.

Сегодня промышленная карта Сарани представлена предприятиями, работающими в самых разных отраслях. Среди них — Tengri Tyres, QazTehna, Silk Road Electronics, Karaganda Insulation, Saran Machinery, ТЭМПО-Казахстан, КарЗТФ, Казахстанский завод горячего цинкования и другие производственные компании.

Здесь выпускают автомобильные шины, автобусы и грузовую технику, бытовую технику, стальные трубы, полиэтиленовые изделия и теплоизоляционные материалы.

За каждым новым производством стоят инвестиции, современные технологии и новые рабочие места. В индустриальной и Северной промышленной зонах реализуются 14 инвестиционных проектов, которые предусматривают создание более 7 тысяч рабочих мест. Десять предприятий в Сарани уже введены в эксплуатацию, ещё четыре находятся на стадии реализации.

Это не просто расширение промышленного потенциала — это формирование новой экономической основы города, открывающей дополнительные перспективы для его жителей.

Результаты преобразований подтверждаются конкретными показателями. С 2019 по 2024 год объём промышленного производства Сарани вырос в 5,6 раза, а доля обрабатывающей промышленности достигла 92%. Важным признанием произошедших структурных изменений стало исключение города в ноябре 2023 года из перечня моногородов Казахстана.

Но обновление Сарани не ограничивается промышленными площадками. Одновременно меняется и сама городская среда — восстанавливается жилой фонд, модернизируется коммунальная инфраструктура, благоустраиваются общественные пространства.

Одним из заметных результатов этой работы стало возвращение к жизни 22 ранее заброшенных многоквартирных домов, в том числе в микрорайоне РТИ. Там, где прежде стояли пустующие здания, вновь появились жилые дома, а вместе с ними — новые возможности для горожан. В 2025 году очередникам было предоставлено 110 квартир.

Не менее значимые изменения происходят в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Обновляются водопроводные и канализационные сети, развивается теплоснабжение, модернизируются коммунальные объекты. Построены два резервуара питьевой воды общей вместимостью 10 тысяч кубометров. Эти проекты имеют особое значение для повышения надёжности инженерных систем и качества повседневной жизни населения.

Сарань заявила о себе и как одна из площадок развития возобновляемой энергетики. В январе 2019 года здесь была введена в эксплуатацию солнечная электростанция мощностью 100 МВт — один из крупных проектов альтернативной энергетики региона. Её запуск стал важным шагом в развитии экологически ориентированной энергетики и укреплении энергетического потенциала области.

Продолжается и комплексное обновление городской инфраструктуры: ремонтируются дороги, благоустраиваются общественные пространства. Постепенно меняется облик улиц и микрорайонов, создаются более комфортные условия для жизни, работы и отдыха.

Сегодня Сарань — это уже не только город с богатой промышленной историей. Это территория новых производств, инвестиционных проектов и перспектив занятости. За происходящими переменами стоят последовательная работа государства, активность бизнеса и участие самих жителей.