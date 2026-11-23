Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев встретится с жителями Актогайского района и проведёт личный приём.

Встреча с населением состоится 25 ноября 2026 года в 11:00 в актовом зале здания колледжа с. Актогай.

Для сбора вопросов и предложений от населения создана рабочая группа. Оставить свои обращения можно по телефону (8-71037) 2-10-66 в будние дни с 09:00 до 18:30 (с перерывом на обед с 13:00 до 14:30) или отправить по электронной почте aktogai@akimat09.kz.