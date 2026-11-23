В Карагандинской области расширяют доступ к интернету в сельской местности. В регионе прокладывают оптоволоконные линии, строят новые вышки связи и подключают отдалённые сёла к спутниковому интернету. Работы идут по национальному проекту «Доступный интернет».

О ходе реализации проекта рассказали на аппаратном совещании в акимате области.

Одно из главных направлений — прокладка оптоволоконных линий связи до 133 сельских населённых пунктов. Общая протяжённость новых сетей превысит 2,5 тысячи километров. Это позволит обеспечить интернетом около 39 тысяч сельчан.

Как сообщил руководитель управления цифровых технологий Константин Ильницкий, работы одновременно ведутся в семи районах области.

— В этом году подключение к интернету предусмотрено в 79 сёлах, ещё в 54 населённых пунктах работы планируем завершить в следующем году, — рассказал Константин Ильницкий.

Ещё одно направление проекта — строительство антенно-мачтовых сооружений (АМС). Всего в регионе планируют установить 14 таких объектов. Они появятся в Актогайском, Бухар-Жырауском, Каркаралинском, Осакаровском районах и в Балхаше. Новая инфраструктура обеспечит связью около 15 тысяч человек.

Две вышки уже построили в Бухар-Жырауском районе — в сёлах Актобе и Белагаш. На восьми объектах работы начались, ещё четыре находятся в очереди. Все сооружения планируют сдать до конца года.

На первом этапе связь будет предоставлять оператор Beeline. В следующем году к инфраструктуре намерены подключить также Tele2 и Kcell.

Интернет в сёла проводят и с помощью так называемой последней мили. Это заключительный участок сети, который позволяет довести связь непосредственно до населённого пункта или дома абонента. По этой программе планируют охватить 43 сельских населённых пункта. Сейчас монтажные работы идут в девяти сёлах Каркаралинского и Нуринского районов.

Для отдалённых и малонаселённых сёл, куда сложно протянуть обычные линии связи, предусмотрен спутниковый интернет. На сегодняшний день через спутники KazSat-3 и OneWeb подключили 56 населённых пунктов. Кроме того, спутниковая связь работает в 105 госучреждениях.

Аким области Ермаганбет Булекпаев поручил местным властям ускорить строительство инфраструктуры и не затягивать реализацию проекта.

— Обеспечение населения качественной связью и интернетом — задача, которая касается каждого акима. Необходимо активно развивать инфраструктуру в районах, оперативно решать вопросы строительства антенно-мачтовых сооружений и выделения земельных участков, привлекать инвесторов. Все мероприятия национального проекта «Доступный интернет» должны выполняться в установленные сроки и находиться на постоянном контроле, — подчеркнул Ермаганбет Булекпаев.

Отдельное поручение главы региона касается автомобильных дорог. До конца года необходимо завершить строительство антенно-мачтовых сооружений вдоль трасс, в том числе с привлечением инвесторов.