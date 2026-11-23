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В Карагандинской области выяснили, какие специалисты сегодня нужны работодателям, а кому всё сложнее найти работу по профессии. В регионе не хватает врачей общей практики, учителей и воспитателей. Зато среди безработных немало юристов, экономистов, менеджеров и программистов. Чтобы точнее понимать ситуацию и заранее готовить нужные кадры, в области разрабатывают цифровую систему прогнозирования рынка труда.

О первых результатах проекта рассказали на совещании в акимате области.

Система объединит информацию от предприятий, организаций и профильных управлений. Она будет сопоставлять количество вакансий, число безработных, потребность работодателей и количество выпускников колледжей и вузов. Это позволит увидеть, какие профессии востребованы уже сейчас и специалисты каких направлений могут понадобиться региону через несколько лет.

Первые данные показывают серьёзный разрыв между спросом и предложением.

Например, в регионе зарегистрировано 225 безработных юристов, а вакансий для них всего 40. Среди экономистов на 85 соискателей приходится 21 свободное рабочее место. Ещё заметнее разница среди менеджеров: 638 человек ищут работу, тогда как работодатели предлагают только 38 вакансий. У программистов ситуация похожая — 170 безработных при 15 вакансиях.

Совсем другая картина в социальной сфере и на производстве. Региону не хватает 136 врачей общей практики, 153 учителей и 95 воспитателей. Востребованы также рабочие специальности: сварщики, токари, слесари и электромонтёры.

— Наша задача не просто собрать статистику по вакансиям и безработным, а увидеть реальную картину рынка труда. Мы сопоставляем данные работодателей, учебных заведений и профильных ведомств. Это поможет понять, каких специалистов региону не хватает сегодня и какая потребность возникнет в ближайшие годы. В результате можно будет точнее планировать подготовку кадров, — рассказал руководитель управления цифровых технологий Константин Ильницкий.

И такая система нужна не только для решения сегодняшних проблем. По данным работодателей, в 2026–2029 годах предприятиям и организациям Карагандинской области потребуется 20 877 работников.

При этом ежегодно на рынок труда выходят тысячи молодых специалистов. В 2026 году колледжи и вузы региона выпускают 13 846 человек.

Получается, что одни предприятия испытывают нехватку сотрудников, другие соискатели не могут найти работу по специальности, а часть молодых специалистов после окончания учёбы покидает область.

Цифровая система должна помочь изменить эту ситуацию. На основе её данных можно будет корректировать образовательные программы, планировать количество грантов на обучение и открывать набор на те специальности, которые действительно нужны экономике региона.

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев подчеркнул, что подготовка специалистов должна идти в соответствии с запросами экономики.

— Важно, чтобы молодые люди выбирали профессию не вслепую, а понимали, где они смогут трудоустроиться после окончания учёбы. Мы должны ориентировать систему образования на реальные потребности предприятий и организаций области. Нам нужны специалисты, которые останутся работать в регионе и будут развивать его экономику, — отметил Ермаганбет Булекпаев.

В перспективе система позволит заранее прогнозировать кадровую потребность и видеть, какие профессии будут востребованы через несколько лет. Это поможет не только работодателям, но и будущим студентам: выбор специальности станет более осознанным, а шансы найти работу после получения диплома — выше.