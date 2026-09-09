«Тропа Хранителей»: карагандинцев приглашают в зоопарк на семейное экопутешествие

Во Всемирный день туризма Карагандинский зоопарк предлагает отправиться в необычное экопутешествие вместе с двумя хранителями дикой природы — Белым Волком и Чёрным Волком.

Участников ждёт специальный маршрут с квестами и испытаниями. Каждая семья станет настоящей туристической экспедицией: получит карту, пройдёт тематические станции, проверит свою внимательность, ловкость и умение работать в команде, а по пути соберёт свой «Код экопутешественника».

В программе — «Таёжный след Чёрного Волка» и «Арктическая тропа Белого Волка», семейные командные задания и лагерь экспедиции. Завершится путешествие у вольера волков, где гости смогут увидеть показательное кормление с элементами обогащения среды.

Особую атмосферу празднику создадут ростовые куклы в образах животных, которые будут встречать гостей с самого начала мероприятия.

Юных путешественников и их родителей ждут 27 сентября в Карагандинском зоопарке. Начало в 13:00.