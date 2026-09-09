В Карагандинской области открыли современный лабораторный комплекс для геологоразведки

В Карагандинской области заработал современный лабораторно-аналитический комплекс «ЖанаLAB». Его проектная мощность — до 200 тысяч проб в год. Это позволит обеспечить необходимую аналитическую базу для крупных геологоразведочных и горнодобывающих проектов.

Проект реализовала компания Solidcore Resources на территории специальной экономической зоны «Сарыарка». Лаборатория предназначена для подготовки и исследования геологических проб руды в рамках геологоразведочных проектов в Северном Прибалхашье.

В создание комплекса инвестировали около 9 млрд теңге.

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев отметил, что новый комплекс станет важной частью технологической инфраструктуры региона.

— Здесь создан полный цикл исследований — от подготовки геологических проб и кернового материала до аналитических работ и профессиональной интерпретации результатов. Это не просто современное оборудование, а полноценная технологическая цепочка, которая позволяет получать качественный результат на каждом этапе. Лаборатория также создаст новые рабочие места и возможности для подготовки специалистов. Важно, чтобы инвестиции в область не только запускали новые производства, но и способствовали дальнейшему развитию экономики, — сказал глава региона.

Караганду для реализации проекта выбрали благодаря выгодному расположению в центральной части Казахстана, развитой транспортно-логистической инфраструктуре и близости к основным геологоразведочным проектам компании. Ещё одним преимуществом стал кадровый потенциал региона.

В лаборатории планируют создать около 150 постоянных рабочих мест. Сейчас здесь уже работают 115 человек.

«ЖанаLAB» будет проводить широкий спектр исследований. Специалисты смогут определять элементный состав и характеристики полезных ископаемых, выполнять спектральные, химические и фазовые анализы. Это позволит установить содержание отдельных элементов и определить форму их нахождения в руде.

Комплекс оснащён высокоточным оборудованием ведущих производителей из США, Германии, Австралии и других стран.

Главный исполнительный директор Solidcore Resources Виталий Несис назвал запуск геологической лаборатории стратегической инвестицией компании. Такой комплекс первый в Казахстане и отвечает передовому мировому уровню. Предприятие будет соответствовать современным стандартам цифровизации, автоматизации и применения технологий искусственного интеллекта в производственных процессах.

— Благодаря лаборатории мы повысим точность оценки рудных тел и эффективность планирования горных работ, усилим контроль качества геологоразведочных данных на всех этапах — от отбора проб до подтверждения запасов — и сократим сроки получения результатов, — отметил Виталий Несис. — Лаборатория имеет стратегическое значение не только для нашей компании и Карагандинской области, но и для страны в целом. Проект соответствует долгосрочным стратегическим целям, которые ставит перед промышленностью Глава государства. Комплекс будет способствовать ускоренному освоению и вводу в эксплуатацию объектов минерально-сырьевой базы, а также позволит нашей компании и горнодобывающей отрасли в целом обеспечить более глубокий уровень переработки сырья на территории Казахстана.

В дальнейшем «ЖанаLAB» планирует подтвердить соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025 и пройти аккредитацию в рамках ILAC MRA. Это позволит обеспечить международное признание результатов испытаний.