Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды работникам сельского хозяйства, внёсшим значительный вклад в развитие аграрной отрасли. Среди удостоенных высокой оценки – представитель Карагандинской области, директор ТОО «Кайнар» Сейтжапар Ныгметов. Ему присвоено почётное звание «Қазақстанның аграрлық саласының еңбек сіңірген қайраткері».

Награждение состоялась в Астане на III Форуме работников сельского хозяйства. Выступая перед участниками, Глава государства поблагодарил аграриев за самоотверженный труд и подчеркнул особую роль отрасли в обеспечении продовольственной безопасности и развитии экономики страны.

– Сегодня работники аграрной отрасли вносят весомый вклад в развитие села и процветание всей страны. Вы достойно продолжаете дело предков и своим трудом приумножаете благосостояние народа. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, и в этом году удалось пополнить закрома Родины запасами продовольствия. В ходе осенней уборочной кампании в стране собрано 24,5 миллиона тонн сельскохозяйственных культур, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Для Сейтжапара Ныгметова это высокое звание стало признанием многолетнего труда. Более 30 лет он возглавляет хозяйство «Кайнар» в Нуринском районе. Предприятие занимается выращиванием зерновых культур и мясным животноводством. Сегодня хозяйство также работает над проектом развития орошаемого земледелия, который позволит расширить производственные возможности и повысить эффективность сельскохозяйственного производства.

При этом «Кайнар» уделяет внимание не только развитию собственного производства, но и жизни родного села. Предприятие по праву можно назвать социально ориентированным: за счёт его средств отремонтированы мини-центр на 50 мест и Дом культуры, построены пекарня и мечеть. Такая поддержка помогает сохранять социальную инфраструктуру села и создавать комфортные условия для его жителей.

На награждении Сейтжапар Ныгметов подчеркнул, что это событие имеет для него особое значение.

– Хочу поблагодарить Главу государства, акимов области и района за поддержку сельского хозяйства. Это не только моральная поддержка, но и реальная помощь. Например, при покупке новой техники государство субсидирует 25–30 процентов её стоимости, удешевляет минеральные удобрения. Такая поддержка помогает сельхозпредприятиям развиваться, – поделился Сейтжапар Ныгметов.

Поддержка государства и инициатива самих аграриев способствуют развитию всего агропромышленного комплекса Карагандинской области. Сельхозпредприятия наращивают объёмы производства, обновляют машинно-тракторный парк, расширяют посевные площади и развивают животноводство.

Положительная динамика отражается и в экономических показателях. По итогам десяти месяцев этого года объём валовой продукции сельского хозяйства региона достиг 445 миллиардов теңге.

Активно развивается и инвестиционное направление. В настоящее время в агропромышленном комплексе области реализуются 40 проектов общей стоимостью 51,5 миллиарда теңге. Их запуск позволит создать 383 рабочих места и расширить производственные возможности региона. При этом 12 проектов на сумму 12,9 миллиарда теңге уже введены в эксплуатацию, обеспечив работой 177 человек.