Жители Карагандинской области могут получить государственную поддержку на открытие и развитие своего дела. В регионе действует программа безвозмездных грантов для начинающих предпринимателей. В этом году обладателями такой помощи стали 164 человека. Размер гранта составляет до 400 МРП, или 1 730 000 тенге.

Претендовать на поддержку могут представители социально уязвимых категорий населения. Среди них — многодетные родители, люди с инвалидностью, родители детей с инвалидностью, а также потерявшие кормильца.

В этом году на конкурс поступило 267 заявок. При отборе комиссия оценивала качество бизнес-планов, социальную значимость проектов и перспективы создания новых рабочих мест.

Как рассказала руководитель отдела анализа и мониторинга рынка труда управления координации занятости и соцпрограмм Айнагуль Ермаганбетова, наиболее востребованными направлениями остаются производство продуктов питания, сфера услуг и небольшие производственные проекты.

— Жители хотят открывать пекарни, кондитерские, цеха по изготовлению полуфабрикатов, заниматься переработкой молока и мяса. Много заявок связано со сферой услуг: это ателье, автосервисы, салоны красоты, клининг и многое другое. Есть и проекты в сельском хозяйстве, а также детские развивающие и образовательные центры, в том числе для детей с особыми образовательными потребностями, — отметила Айнагуль Ермаганбетова.

По её словам, большинство инициатив направлено на удовлетворение повседневных потребностей населения, развитие местного производства, обеспечение жителей качественными товарами и услугами, а также создание новых рабочих мест.

Грантовые средства разрешается использовать исключительно на расходы, связанные с запуском бизнеса. Это покупка оборудования, инвентаря, инструментов, животных, птицы, семян и саженцев, а также аренда помещений.

При этом получатель гранта должен создать не менее одного постоянного рабочего места в течение 18 месяцев после получения средств. Кроме того, предприниматели обязаны ежеквартально отчитываться о реализации проекта на протяжении двух лет.

Контроль за соблюдением условий осуществляют карьерные центры. Специалисты проверяют, ведётся ли предпринимательская деятельность, созданы ли предусмотренные бизнес-планом рабочие места и на какие цели направлены деньги. В случае выявления нарушений и расторжения договора получатель обязан вернуть грантовые средства.

О том, как государственная поддержка помогает воплотить бизнес-идеи в жизнь, рассказывают сами предприниматели.

В прошлом году многодетная мать из Караганды Сулу Баданова получила грант в размере 400 МРП на открытие студии DTF-печати и индивидуального брендирования. На выделенные средства она приобрела необходимое оборудование и начала принимать заказы на нанесение изображений и надписей на одежду, аксессуары и другие изделия.

— Благодаря гранту я смогла открыть своё ателье. Наношу надписи на футболки, блокноты и различные предметы, придавая обычным вещам индивидуальность. Я очень благодарна за возможность работать и воплощать в жизнь свои проекты, — поделилась Сулу Баданова.

Ещё одна получательница гранта — многодетная мать Айгуль Божбанова. Она открыла кабинет логопеда-дефектолога.

— Я обратилась в Карьерный центр и решила испытать удачу. В итоге получила грант и открыла кабинет логопеда-дефектолога. На выделенные средства закупила всё необходимое для занятий по АФК, дефектологии и сенсорной интеграции. Ко мне приходят дети с РАС, задержкой речи, ЗПР, дислексией и другими особенностями развития. Хочу сказать всем, кто мечтает открыть своё дело: не бойтесь подавать документы на грант!» — призывает Айгуль Божбанова.

По информации Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области