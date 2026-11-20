Молодёжный экологический форум «Таза Қазақстан – жарқын болашақ» объединил студентов, курсантов, эковолонтёров и активных жителей городов и районов Карагандинской области. В Доме дружбы собрались люди, для которых забота об окружающей среде — часть повседневной жизни.

Форум прошёл в рамках республиканской программы «Таза Қазақстан».

Он начался с флешмоба с флагами инициативы, задавшего тон встрече, посвящённой экологической культуре, гражданской ответственности и заботе о родном крае.

К участникам обратился заместитель акима Карагандинской области Әлібек Әлденей. Он поблагодарил жителей за вклад в благоустройство региона и отметил, что чистота начинается не с замечаний и контроля, а с личного отношения каждого человека к окружающему пространству.

— В казахском языке есть слово «ар»: совесть, честь, внутренний судья человека. Он работает, когда нет ни контролёра, ни камеры. Чистота вокруг нас становится видимым следом того, что происходит внутри человека. На этом и держится «Таза Қазақстан», — подчеркнул Әлібек Әлденей.

По его словам, именно такие внутренние ценности побуждают людей объединяться, наводить порядок во дворах, благоустраивать подъезды и вносить личный вклад в сохранение чистоты родного края.

Одним из центральных событий форума стало награждение участников экологического движения. Победителей отметили в четырёх номинациях: «Лучший эковолонтёр», «Лучшая экокоманда», «Лучший подъезд» и «Лучший двор».

Гостям встречи представили видеоролики о дворах и подъездах, занявших призовые места. На экране оживали истории конкретных инициатив и усилий жителей, которые своими силами преображают пространство вокруг себя.

В номинации «Лучший эковолонтёр» определены два победителя. Жулдызай Байдүйсен – ведущий инженер-технолог Карагандинского отделения магистральной сети компании «Қазақстан темір жолы». Она стала инициатором 18 экологических акций.

Также первое место занял Вусал Мамедов из Темиртау, работает учителем химии и биологии в общеобразовательной школе № 16. Он выступил координатором 80 экомероприятий.

В числе «Лучших экокоманд» инклюзивный отряд интеграционного центра «Бізбен бірге бол» из Караганды, «Экодесант» из Шахтинска и «Асар» из Приозёрска.

В номинации «Лучший подъезд» победителями стали жители Караганды, проживающие по адресу: проспект Строителей, дом 13, 4-й подъезд.

«Лучший двор» у жителей домов №19, 20, 21, 22, 23 микрорайона №9 посёлка Агадырь Шетского района.

Победители получили дипломы и денежные сертификаты.

Форум стал не только площадкой для чествования активистов, но и возможностью показать, что экологическая культура складывается из простых, но важных поступков. Ухоженный двор, чистый подъезд, участие в субботнике, забота о зелёных насаждениях — всё это шаги к общему результату.