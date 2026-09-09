В Каркаралинском районе обновляют дорогу Тегісшілдік – Көктас

В Каркаралинском районе продолжается поэтапный ремонт автомобильных дорог. В этом году начаты работы на 20-километровом участке по направлению Тегісшілдік – Көктас. Проект рассчитан на два года и предусматривает комплексное обновление дорожного полотна.

Подрядная организация выполнила фрезерование 7 километров дороги. Более чем на 2 километрах уже уложено новое асфальтовое покрытие. Работы ведутся поэтапно, с соблюдением установленной технологии.

Ход ремонта находится на контроле руководства района. Особое внимание уделяется качеству и своевременности выполнения работ.

Обновление дорожной инфраструктуры направлено на улучшение транспортного сообщения, повышение безопасности движения и создание более комфортных условий для жителей района.

Работы на участке Тегісшілдік – Көктас продолжаются в соответствии с графиком.

По информации акимата Каркаралинского района