Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Болгария в Казахстане Георги Воденски. Стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества и расширения торгово-экономических связей.

Глава региона отметил заинтересованность Карагандинской области в укреплении дружественных и партнёрских отношений с Болгарией, развитии экономического, культурно-гуманитарного и делового взаимодействия.

— Мы видим значительный потенциал для сотрудничества Карагандинской области и Болгарии в экономике, промышленности, энергетике, образовании, культуре и туризме. Готовы рассмотреть конкретные предложения, содействовать установлению прямых контактов между предприятиями и организациями, поддерживать совместные инвестиционные и деловые проекты. Уверен, что сегодняшняя встреча станет хорошей основой для дальнейшего развития наших партнёрских отношений, — говорит Ермаганбет Булекпаев.

Во время встречи аким области также представил экономический потенциал региона, рассказал об инвестиционных возможностях и мерах государственной поддержки бизнеса.

Карагандинская область располагает развитой промышленной базой. Здесь работают крупные предприятия горнодобывающей отрасли, чёрной и цветной металлургии, машиностроения, пищевой и лёгкой промышленности, строительной индустрии и энергетики.

Отдельно была отмечена специальная экономическая зона «Сарыарка», где для инвесторов предусмотрены налоговые и таможенные преференции, а также создана необходимая инфраструктура.

В настоящее время в Карагандинской области действует одно предприятие с участием болгарских инвесторов.

Посол Болгарии остановился на перспективах дальнейшего развития сотрудничества с Карагандинской областью в пищевой промышленности, образования, туризме и инновационных технологиях.

— Болгария может предложить современные технологии и опыт в сфере переработки пищевой продукции, развивать сотрудничество в области образования, поддерживать обмен студентами и совместные инновационные проекты. Большой потенциал мы видим и в туризме: это разнообразные направления — от морского и горного до культурного и медицинского. Надеюсь, что дальнейшее укрепление наших связей откроет новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества, — сказал Георги Воденски.

Обе стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии деловых контактов и поиске новых возможностей для взаимовыгодного сотрудничества.